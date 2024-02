Une nouvelle cuisine pour favoriser la persévérance scolaire au Goéland

Depuis plusieurs années, le personnel de cette école s’implique pour favoriser la saine alimentation des élèves. Des repas sont servis aux élèves gratuitement une à deux fois par semaine. «Avec la cuisine, mon plus grand souhait est de pouvoir offrir des repas gratuits plus souvent», explique l’enseignante derrière le projet, Carina Beltrano.

«Notre souhait était que les élèves puissent cuisiner à l’école», explique la directrice de l’école, Claudie Potvin.

Avant l’inauguration de la nouvelle cuisine, une petite pièce sans four était utilisée comme cuisine. «Il y avait un frigo. Les profs réussissaient à faire de la magie, car ils cuisinaient parfois à la maison et ils apportaient la nourriture. On n’avait pas d’endroit pour faire cuisiner les élèves», souligne Mme Potvin.

Outiller les élèves

Grâce à la nouvelle installation, les élèves pourront apprendre à cuisiner tout en redonnant aux autres élèves de l’école par le biais de la nourriture qu’ils confectionneront. «Chaque semaine, quand on donne de la nourriture le midi, des élèves nous demandent s’ils peuvent en apporter.»

«C’est difficile pour un élève de rester à l’école quand il a faim.» — Claudie Potvin, directrice de l'école Le Goéland

L’idée d’offrir des repas aux élèves du Goéland est venue à Carina Beltrano à la suite d’une formation en Finlande. «Il n’y a presque pas de décrochage scolaire là-bas. J’ai pu observer qu’ils s’occupent de l’alimentation des enfants du préscolaire jusqu’à l’université. Les repas sont pris en charge. Tous les enfants mangent ensemble et ont accès au même repas chaud. C’était beau de les voir diner ensemble. Quelque chose s’installer dans l’école.»

À ses yeux, il s’agit d’une manière d’encourager la persévérance scolaire. «Ça leur montre qu’on les aime, qu’on les supporte et qu’on est là pour eux.»

L'instigatrice du projet, Carina Beltrano, enseigne depuis 25 ans au Goéland. (Maxime Picard/La Tribune)

La cuisine permettra aux élèves d’apprendre à cuisiner sainement, et ce, à faible coût.

«Les élèves ici n’ont pas beaucoup de sous et ils sont souvent autonomes. Ils sont souvent aussi un soutien de famille», souligne Mme Potvin.

«La chose facile pour eux était d’aller acheter des repas préparés. Ça coûte beaucoup plus cher. On voulait leur montrer qu’avec le même montant, tu peux avoir beaucoup plus de repas en les cuisinant», ajoute-t-elle.

Léa Vuillaume, élève au Goéland, salue l’initiative de l’école de créer un cours de cuisine. «L’inflation, c’est quelque chose. Ça coûte cher. C’est dur de partir quand on est jeune. La nourriture peut parfois prendre le bord.»

Créer des liens

La cuisine solidifie également le lien entre le personnel et les élèves, indique la directrice. «Quand on a commencé à faire des repas, qu’on donnait aux élèves, on s’est rendu compte que les élèves étaient plus portés à nous dire comment ils allaient. Parfois, on les voyait sourire, ce qu’on ne voyait pas en classe.»

Claudie Potvin explique que les enseignants constataient que les élèves de l’école avaient faim. «Sans les donateurs et la Fondation du CSSRS, il n’y aurait pas de cuisine», mentionne Mme Potvin.

Le projet est sur les planches à dessin depuis environ sept ans.

«Il y a encore des gens d’affaires qui se soucient de la réussite des jeunes et de leur communauté. C’est beau à voir», lance Mme Beltrano.

La directrice de la Fondation pour les élèves du Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke, Anne Préfontaine, mentionne que plusieurs partenaires se sont mobilisés pour la construction de la cuisine qui a nécessité des investissements de plus de 100 000$.