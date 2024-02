Incendie au centre-ville : les employés sans travail invités à se méfier de la désinformation

Selon lui, au moins trois travailleurs étudiants qui ont perdu leur emploi à temps partiel à la suite de l’incendie du 16, Wellington Sud la semaine dernière n’avaient pas bien été informés de leurs droits à l’assurance-chômage. Rappelons que le restaurant Favela’s a été complètement détruit, mais que les événements ont aussi mené à la fermeture indéterminée du Café Bla-Bla, du Liverpool et de la Cantine 75.

«Ces gens-là se retrouvent déjà un peu dans la dèche, de perdre leur emploi du jour au lendemain sans savoir quand ça va reprendre tout en étant pour plusieurs à l’université. Ils pourraient facilement passer à côté et perdre des prestations auxquelles ils ont clairement droit même s’ils étaient à temps partiel.»

En plus d’être véhiculée par la population, cette fausse croyance qu’il est nécessaire d’être disponible à temps plein pour bénéficier du chômage est même martelée par la Commission de l’assurance-emploi, dénonce M. Poudrier.

«Depuis 2016, la loi n’exige pas du tout d’être disponible à plein temps [pour en bénéficier]. C’est vraiment une erreur qui circule et qui est dangereuse. La commission a décidé de ne pas informer ses agents et, au contraire, les directives internes demandent encore d’exiger une disponibilité à plein temps.»

De nombreuses demandes de chômage pour des travailleurs à temps partiel seraient ainsi encore refusées aujourd’hui, témoigne-t-il. Un cas récemment porté par la MCCE, mais non relié à l’incendie, démontrait «noir sur blanc», que l’agent de chômage avait exigé une disponibilité de 37,5 heures par semaine à la demanderesse, «ce qui est complètement faux».

«Depuis les quatre ou cinq dernières années, on a beaucoup de cas comme ça. Quand il rentre des décisions comme ça, nous on les conteste. Et on gagne systématiquement parce que le tribunal sait que la loi n’exige pas [d’être disponible à temps plein]. Mais la Commission l’exige encore.»

De son côté, la Commission de l’assurance-emploi n’a pas été en mesure de fournir une réponse à ces allégations dans les délais, mercredi et jeudi.

En 2023, une décision de la Cour d’appel fédérale a renforcé de plus belle la position du MCCE, souligne d’ailleurs M. Poudrier. «Elle est venue dire qu’effectivement, il n’y a rien dans la loi qui exige que la personne soit disponible à plein temps. C’était une personne qui travaillait dans un hôtel et qui étudiant à plein temps en même temps. La Cour d’appel fédérale est venue statuer que oui, la personne y avait droit, et que c’était disponible même si elle étudiait à plein temps puisqu’elle avait un historique de travail à temps partiel.»

S’il constate que ce problème est fréquent, M. Poudrier précise que les statistiques manquent, puisque ce ne sont pas toutes les décisions négatives qui sont contestées, et que la fausse croyance circule à un point tel que beaucoup ne font même pas de demande de chômage.