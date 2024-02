Évelyne Beaudin : «Tu ne peux jamais être prête à être mairesse»

«Pendant mon arrêt, je suis arrivée à la conclusion que tu ne peux jamais être prêt à être maire ou mairesse...»

Elle sourit, oui, se montre prête à relever les défis des deux ans qu’il reste à son mandat, mais le retour à l’hôtel de ville qu’elle souhaitait progressif l’est beaucoup moins qu’elle l’aurait pensé.

Partie le 30 octobre pour «éviter un état d’épuisement qui serait trop important et trop difficile à surmonter», la mairesse a repris les brides dans une semaine où se sont succédé la démission fracassante du conseiller Marc Denault à la Société de transport de Sherbrooke, un incendie majeur au centre-ville et un tourbillon autour du départ de la secrétaire à la participation citoyenne Néné Oularé.

«Je ne peux pas dire que je ne me suis pas ennuyé de mon yoga», illustre-t-elle. Et de ses biographies, aussi, qu’elle a lues comme exutoire pour se recentrer, pour réfléchir à la pression et à la charge mentale qu’elle s’imposait. «J’ai lu des biographies de gens qui m’inspiraient et qui ne l’ont pas toujours eue facile. Je pense à Jacques Parizeau et à Louise Harel.»

Un appel à Louise Harel

Évelyne Beaudin arrive à sourire même si elle avoue trouver son retour plus difficile qu'elle croyait. (Jean Roy/La Tribune)

Évelyne Beaudin s’est d’ailleurs permis un appel à l’ancienne ministre péquiste. «Elle m’a dit: la politique c’est un jeu de mort. Pour entrer en scène, il faut éliminer quelqu’un, et quelqu’un d’autre tente de t’éliminer pour entrer en scène. Elle m’a aussi parlé de la tension qui vient inévitablement entre le politique et la fonction publique. C’est un métier exigeant qui vient avec une charge mentale. Elle a ajouté que je ne dois pas seulement penser à ce que je vis en ce moment, que j’affronte présentement un vent de face.»

Mme Beaudin n’hésite pas à le nommer: elle a été l’objet de beaucoup d’hostilité depuis son entrée en politique. «J’aimerais dresser un portrait rose de la politique à la population. Ça m’affecte profondément parce que je me donnais la mission d’influencer les gens pour qu’ils aiment la politique.»

Le fait de poser le genou au sol vient-il comme un constat d’échec? «Je ne crois pas qu’on peut personnaliser cette discussion. On voit le nombre d’élus qui quittent en plein mandat, et ça exclut tous ceux qui ne se représentent pas parce qu’ils en ont assez. Je pense sincèrement qu’il y doit y avoir une réflexion collective sur ce qu’on exige des êtres humains que l’on place dans cette position.»

«Je ne sais pas quel serait l’antonyme de bienveillance, mais il y a une partie des gens qu’on côtoie qui sont dans la bienveillance et une autre partie qui cherche à t’éliminer. Les êtres humains ne sont pas faits pour résister à un environnement aussi hostile.» — Évelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke

Un retour précipité?

Évelyne Beaudin convient que son retour pourrait être un peu précipité. Mais après trois mois d’absence, un élu doit obtenir l’autorisation de ses pairs pour que son siège ne soit pas remis en élection. «Je mentirais si je disais que cette règle n’a pas influencé mon retour. Je n’avais pas envie que les élus débattent pour savoir s’ils m’autorisaient à prolonger mon congé. Des gens auraient peut-être dit le contraire de ce qu’ils pensent, en public, pour des raisons purement politiques...»

La relation tendue avec certains collègues ne semble donc pas apaisée. «En toute franchise, c’est difficile d’être optimiste pour les deux années qui s’en viennent, parce qu’il y aura des élections. La dernière année, c’est celle où on fait face à plus d’hostilités et de coups bas.»

Évelyne Beaudin accordait sa première entrevue médiatique depuis son retour à l'hôtel de ville. (Jean Roy/La Tribune)

Cette déclaration pourrait être perçue comme un présage que la mairesse sollicitera inexorablement un second mandat. La principale intéressée refuse pourtant de se projeter. «Quand je me suis présentée, j’ai toujours visé un plan de quatre ans. Après, ce sont les citoyens qui décident. J’en suis plus à essayer d’obtenir des résultats concrets, pérennes et des changements profonds pour les deux années qui restent. C’est trop angoissant de planifier sur du plus long terme.»

Mais la porte demeure ouverte. «La réflexion est moins par rapport à moi que par rapport au système. J’ai confiance en la sincérité de mes convictions. J’ai quand même l’impression que les personnes qui portent ce type de charges pour la société devraient faire face à moins d’obstacles. Il y a des jours où je me dis que quelqu’un d’autre que moi pourrait faire ces sacrifices-là.»

Certains maires arrivent à tenir le fort pendant 30 ans...

«Je ne vois pas comment je pourrais faire ça. J’ai déjà beaucoup plus de cheveux blancs qu’il y a deux ans.» — Évelyne Beaudin

Des cheveux blancs qui viennent peut-être de certaines situations conflictuelles : l’expulsion de la conseillère Annie Godbout du comité exécutif, la séparation professionnelle avec son directeur de cabinet, Claude Dostie, et les prises de bec avec la secrétaire à la participation citoyenne.

«Même si Mme Godbout et moi n’avons pas beaucoup d’atomes crochus, j’ai trouvé extrêmement difficile de lui annoncer son exclusion. Quant au départ de Claude Dostie, quelqu’un qui a été mon partenaire de militantisme aussi longtemps, c’est certain que ça m’a affectée. On se trouve dans un environnement qui ne favorise pas toujours la qualité des relations.»

La responsabilité du bonheur des autres

Autre constat : cette impression que les dirigeants ou dirigeantes sont responsables du bonheur de tout le monde. «De réussir toi-même à être bien, ce n’est pas si facile. En plus, parfois, les gens te mettent sur les épaules la responsabilité de leur bien-être.»

Évelyne Beaudin s’est elle-même déjà qualifiée d’exigeante. Devrait-elle revoir ses attentes à la baisse? «Je trouve difficile de demander à la population d’être moins exigeante. Être exigeant, ça peut très bien aller avec être compréhensif. Mais il y a une profonde résistance au changement. Pour moi, il y a parfois des solutions qui paraissent tellement évidentes.»

Enfin, si elle avait échappé aux rumeurs qui mettaient en doute les raisons de son absence, évoquant notamment des relations de travail difficiles, Mme Beaudin ne se montre pas surprise des cancans. «Parfois, tu perds un peu espoir en l’humanité. Ce que j’ai vu sur le terrain, c’est tout le contraire. J’ai croisé une femme dans une friperie qui pleurait parce qu’elle était elle aussi en arrêt de travail...»

L’image frappe. «Nous sommes dans une société qui produit des arrêts de travail en trop grande quantité...»