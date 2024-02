Démission à la STS : Beaudin et Denault ne se sont toujours pas parlé

La relation entre la mairesse Évelyne Beaudin et le conseiller Marc Denault est au beau fixe, alors que les deux élus ne se sont pas parlé depuis plus d'une semaine. (Jean Roy/La Tribune)

Alors que M. Denault déplore avoir été exclu la semaine dernière d’une rencontre entre la mairesse et la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, les versions sur la trame réelle des événements demeurent contradictoires. La ministre assure n’avoir jamais demandé l’exclusion du président de la STS. Le directeur du cabinet de la mairesse, Steve Roy, a plaidé le malentendu.

«Steve Roy est vraiment une personne ultraprécieuse. Les gens s’en sont pris à lui dans un objectif politique de lui faire mal et de me faire du mal à moi. Il a été utilisé comme ça. Après, il ne faut pas se surprendre que les gens puissent être dégoûtés de la politique», commente la mairesse.

Mme Beaudin défend elle aussi la thèse du malentendu. «C’est comme si j’avais demandé à mon conjoint de faire la vaisselle et qu’il m’avait répondu qu’il divorçait et qu’il était en train d’appeler un avocat. Je suis certaine qu’il y a autre chose derrière ce geste [de Marc Denault]. Il a agi de manière impulsive et ça lui appartient.»

Mais qui a réellement décidé d’exclure M. Denault de la rencontre avec la ministre? «Des cabinets politiques, parfois, ça se parle un peu en codes. C’est très possible qu’on ait mal interprété le message à Steve. Mais Steve a informé M. Denault qu’on allait rencontrer la ministre. Si [Marc Denault] n’avait pas démissionné tout de suite, on aurait pu trouver une voie de passage, mais je ne peux pas fonctionner avec des gens qui font des menaces.»

Steve Roy avait indiqué la semaine dernière que l’entretien entre Évelyne Beaudin et Geneviève Guilbault devait faire suite à une «rencontre manquée au printemps dernier».

Marc Denault, lui, disait avoir pris sa décision à contrecœur, invoquant que le lien de confiance avec la mairesse était brisé. «C’est un choix déchirant, mais je dois mettre mon pied à terre. Il y a une ligne, et elle a été franchie.»