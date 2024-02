Sherbrooke Citoyen retrouve sa mairesse

Une centaine de collaborateurs et de militants de Sherbrooke Citoyen l’ont chaleureusement accueillie à cette célébration de mi-mandat, où elle prenait la parole publiquement pour la seconde fois depuis son retour, après avoir participé mardi dernier à la séance du conseil.

«Je veux vous remercier […] d’avoir tenu le fort pendant mon absence», a-t-elle lancé à l’assistance, galvanisée de retrouver ainsi sa cheffe. «Sherbrooke Citoyen, ça va bien au-delà d’une personne ou d’un visage», a-t-elle aussi affirmé, parlant plutôt d’un «mouvement», terme qu’elle utilisait d’ailleurs au moment de son élection, en 2021.

Elle a brièvement évoqué son tout récent retour au boulot dans des conditions particulières. «À travers toutes les vagues des derniers mois, et même de la dernière semaine, ça n’a pas été de tout repos», a-t-elle reconnu. La semaine dernière a effectivement été chargée dans l’actualité sherbrookoise avec «un incendie, un meurtre et une démission», a-t-elle lancé, une référence à celle du conseiller Marc Denault, qu’elle n’a toutefois pas nommé.

À mi-mandat [officiellement atteint le 7 novembre dernier, durant son absence], la mairesse a dressé sa propre liste des engagements électoraux de Sherbrooke Citoyen, qu’elle fixe à environ 80. «On a réalisé plus de 50% de nos engagements», a-t-elle déclaré avec fierté.

La mairesse Évelyne Beaudin retrouvant le maire suppléant Raïs Kibonge, qui a en partie pris le relais durant son absence. (Jean Roy/La Tribune)

La bulle politique

Elle a aussi invité ses partisans à ne pas cesser de démonter leur soutien aux élus du parti. «On est comme dans notre bulle [les élus], […] dans notre chambre d’écho. On sait c’est quoi une chambre d’écho, et à l’hôtel de ville, il y a en a une chambre d’écho. Disons qu’on oublie parfois que vous êtes là», a-t-elle indiqué aux militants, avouant que «dans notre quotidien, on fait face à de l’hostilité».

La cheffe de Sherbrooke Citoyen y est allée d’un appel à l’engagement citoyen, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du parti. «C’est au municipal que ça se passe», a-t-elle conclu son allocution, encore là en récupérant un slogan fort de la précédente campagne.

Mme Beaudin a salué au passage le changement apporté par son équipe à l’hôtel de ville. «La première fois que je me suis présentée, c’était en 2013. […] Le visage du conseil municipal était complètement différent», au point où elle ne se «reconnaissait pas du tout» dans ce qu’elle voyait.

Vantant l’actuelle diversité de profils des élus, elle a soutenu que «quand on arrive avec du changement, ça se peut que ça dérange. […] Malgré tous les obstacles, vous pouvez compter sur l’équipe de Sherbrooke Citoyen pour empêcher que la Ville de Sherbrooke recule, ça n’arrivera pas», a-t-elle déclaré.

La mairesse ne s’est pas adressée aux journalistes après son allocution, jeudi soir.

La députée solidaire Christine Labrie et l’ancien député néodémocrate Pierre-Luc Dusseault étaient sur place. Interpellé par La Tribune, M. Dusseault a indiqué qu’il n’avait pas encore arrêté sa décision à savoir s’il se présenterait à la prochaine élection municipale, en 2025.