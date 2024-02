Inscription systématique aux assurances étudiantes : le REMDUS se réjouit du statu quo

En décembre 2021, la légalité du modèle d’adhésion automatique avait été remise en question par l’AMF.

Concrètement, les étudiants collégiaux et universitaires voient apparaître des frais d’assurances sur leur facture à la session d’automne et disposent d’environ un mois pour se désister. Une fois contractée, l’assurance est valide pour un an et entraîne une nouvelle cotisation à la session d’hiver. Lors d’un bras de fer entre les associations étudiantes et l’AMF, l’organisme réglementaire réclamait plutôt que les étudiants n’aient plus à s’exclure des assurances, mais qu’ils y adhèrent si elles répondent à leurs besoins.

À la suite d’inquiétudes formulées par les associations étudiantes de la province, l’AMF avait plutôt mis sur pied une consultation pour réexaminer le cadre légal balisant les obligations des assureurs.

Le rapport post-consultation de l’AMF a été publié le 29 janvier. C’est à l’intérieur de ce rapport qu’on retrouve la recommandation entourant le maintien du modèle d’adhésion autonomique.

Aux yeux du REMDUS, l’AMF «aurait dû transmettre ses recommandations plus rapidement».

L’association étudiante souhaite l’encadrement du processus législatif. «De même, il [le REMDUS] réclame de limiter la révision du cadre législatif entourant les régimes d’assurances étudiantes et rappelle l’existence de la Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants (Loi 32).»

« La conclusion de l’AMF est un beau gain pour les associations étudiantes. Avec cette décision, nous espérons que de nouvelles tentatives de retirer ce service aux membres soient automatiquement invalidées», a souligné la directrice générale du REMDUS, Gabrielle Crevier, dans le communiqué.

L’AMF recommande également la mise en place d’une table de discussions afin d’améliorer la transmission de l’information à la communauté étudiante notamment à propos du retrait du régime d’assurance.