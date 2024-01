Le féminin l’emporte dorénavant sur le masculin en toponymie à Sherbrooke

Afin d’arriver «ultimement» à une parité dans la présence de ces toponymes sur le territoire, la Ville de Sherbrooke vient de changer ses critères pour attribuer «principalement» des noms féminins lorsque vient le temps de faire une place à une personnalité dans l’espace public, spécifie la nouvelle politique.

Présentée par la mairesse Évelyne Beaudin comme une nécessité de «se mettre à jour en matière de toponymie», cette stratégie n’a toutefois pas recueilli l’unanimité lors de la dernière séance du conseil, mardi dernier.

La conseillère Nancy Robichaud craignait notamment que la nouvelle politique vienne «passer sous silence certaines personnalités masculines». Elle interprétait l’adverbe «principalement» indiqué dans le document comme une règle visant à ne nommer «que» des femmes jusqu’à l’atteinte de la parité, ce que d’autres élus ont démenti par la suite en séance.

À vous de juger: dans ses critères de priorisation, la politique établit l’orientation de «vise[r] à adopter annuellement principalement des toponymes féminins, préférablement aux toponymes masculins, afin d’atteindre ultimement l’équité et la parité de toponymes homme-femme».

Invitée par La Tribune à préciser ce point en particulier, la présidente du conseil Danielle Berthold a indiqué qu’il n’y aura pas de barème fixe établi. On parle donc d’un objectif d’attribuer une majorité de toponymes féminins au cours d’une année. Le libellé de la politique parle plus précisément d’une «très grande majorité».

La rue Alice-Girard, située tout près du CHUS Fleurimont. (Maxime Picard/La Tribune)

En l’honneur... des roches?

Pour la conseillère Laure Letarte-Lavoie, la pente à remonter est si importante qu’elle justifie amplement cette orientation. «À la Ville de Sherbrooke, il y a plus de noms de rues qui portent des noms de roches que de femmes, a-t-elle soulevé en séance. Quand l’iniquité est si élevée [...] je pense qu’on peut se dire qu’on a du retard et qu’on peut rajouter des noms de femmes», a affirmé Mme Letarte-Lavoie.

La conseillère Annie Godbout s’est rangée à l’argument de sa collègue Robichaud en inscrivant elle aussi sa dissidence. Hélène Dauphinais a fait de même, mais en raison de l’absence d’élus au comité chargé de soumettre les recommandations de toponymes, comité qu’elle a d’ailleurs présidé lors de son premier mandat.

Autre ancien président du comité de toponymie, Paul Gingues a également enregistré sa dissidence en déplorant le fait que les noms soient ensuite soumis au comité exécutif pour approbation. «J’aurais aimé que ce soit directement au conseil municipal. Vous avez assez de travail à faire au comité exécutif, et ce n’est pas une décision financière», a-t-il argumenté. Claude Charron s’est opposé à la résolution sans préciser la raison.

En toute fin de séance, Fernanda Luz a senti le besoin d’exprimer son incompréhension devant les dissidences de ses collègues. «Je ne vais jamais comprendre qu’est-ce qui motive trois conseillères municipales femmes à voter contre une politique de toponymie, précisément parce qu’on veut donner la priorité des noms féminins», a-t-elle déclaré.

Évelyne Beaudin a présenté mercredi les quatre femmes qui siégeront avec elle au sein du comité exécutif de la Ville de Sherbrooke. (La Tribune, Jessica Garneau)

Si la représentation des femmes dans l’espace public a retenu l’essentiel du débat, la nouvelle politique souhaite également «prioriser» les noms issus de la diversité culturelle et des groupes traditionnellement sous-représentés.

Le groupe qui soumettra les propositions de noms au comité exécutif sera formé de représentants du Musée d’histoire de Sherbrooke, de la Société de généalogie des Cantons-de-l’Est, de la Société d’histoire et du musée de Lennoxville-Ascot, du Comité du patrimoine de Bromptonville, du Eastern Townships Resource Centre et du service de la planification et de la gestion du territoire de la Ville.

Cette nouvelle politique vient remplacer celle de 2014. En 2019, Évelyne Beaudin avait suscité un débat à l’hôtel de ville lorsqu’elle siégeait comme conseillère en plaidant que la Ville se devait de nommer «autant d’hommes que de femmes» lorsque vient le temps d’attribuer des toponymes.

Pas le choix qui manque

Plus tard, lors de la construction du nouveau pont des Grandes-Fourches, elle avait aussi affiché sa préférence pour le toponyme de Mali Agat, une guérisseuse abénakise, mais un sondage populaire avait finalement tranché en faveur du statu quo.

Pour sa part, Danielle Berthold a partagé son souhait de faire une place dans l’espace public à l’animatrice et chroniqueuse culturelle Susan Léger, grande artisane de la radio décédée en 2015. Son nom est déjà accepté dans la banque de toponymes en attente d’être attribués, mais elle aimerait que la chose se concrétise plus tôt que tard, a-t-elle exprimé.