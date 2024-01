Christine Labrie invite les Sherbrookois à choisir des projets à financer

En 2024, 60 projets ont été déposés et seront donc sur les bulletins de vote. Il s’agit de 13 projets de plus que l’an dernier. D’ailleurs, le budget total pour l’initiative atteint 100 000 $, soit deux fois plus que l’an dernier.

Ces sommes sont tirées à même le budget discrétionnaire de Christine Labrie. L’édition 2024 marquera la septième occurrence du Fonds d’investissement citoyen de Sherbrooke.

Les 60 projets qui seront proposés aux citoyens qui iront voter couvrent un large éventail de secteurs, des services sociaux à la danse, en passant par le sport et l’insécurité alimentaire.

Les citoyens de la circonscription de Sherbrooke (équivalent de l’arrondissement des Nations) peuvent voter en se présentant au bureau de circonscription de Mme Labrie du 29 janvier au 2 février, entre 10 h et 16 h. Ce dernier est situé au bureau 301 du 230 rue King Ouest.

«C’est important pour moi que le plus grand nombre de personnes puissent se prononcer sur les projets qu’ils et elles trouvent les plus porteurs pour notre communauté», indique la députée dans un communiqué.