Vrai ou faux, le fameux tunnel entre le Séminaire et le Mont Notre-Dame?

Cette vue aérienne de mai 1947 laisse voir qu’un tunnel entre le Mont et le Séminaire devrait avoir une bonne distance, passer sous les rues et les stationnements et, surtout, passer dans le roc! (Musée d'histoire de Sherbrooke)

Ah ! Le sujet du fameux tunnel entre le Séminaire et le Collège Mont Notre-Dame… Voilà qui mérite d’être creusé. Le sujet, j’entends.

Existe-t-il un tunnel reliant le Collège Mont Notre-Dame et le Séminaire de Sherbrooke ? Gageons que filles et garçons aimeraient bien que la légende soit vraie. (Musée d'histoire de Sherbrooke)

À votre avis, combien de jeunes garçons et filles se sont aventurés à partir à sa recherche, risquant punitions et réprimandes, à la poursuite de cette légende ? Car, oui, malheureusement, tout semble indiquer que la substance de ce tunnel est légendaire.

« Y a-t-il eu un tunnel » ? Cette question, vous n’êtes assurément pas les premiers à vous la poser. Et cela m’amène à en poser une autre : comment peut-on savoir qu’une légende est… une légende ?

Voici ce que nous savons. Le Séminaire St-Charles-Borromée (fondé en 1875) et le Collège Mont Notre-Dame (fondé en 1857) sont deux établissements scolaires juchés sur le plateau Marquette. Et si l’on plongeait la tête dans le sol de ce plateau, que pourrait-on y voir ? Basalte, roches volcaniques et schistes à chlorite. Tunnel mystérieux ? Hélas, non. Au fil des incendies, des reconstructions, des aménagements et des agrandissements, aucune trace d’un tunnel.

Vers 1920, ces étudiantes devraient malheureusement emprunter les rues et trottoirs pour voir les garçons du Séminaire. (Musée d'histoire de Sherbrooke)

Mais cette histoire est belle, c’est certain. C’est ce qui la fait persister aussi longtemps dans nos mémoires. De plus, cette histoire a des frères et sœurs… Je parie que vous ne saviez sans doute pas qu’il existe des récits similaires, ailleurs au Québec ! Vous ne me croyez pas ? Questionnez les garçons du Séminaire St-Joseph, à Trois-Rivières, qui ont pu chercher le tunnel sensé relier leur établissement à celui du Collège Marie-de-l’Incarnation. Ou alors, demandez aux filles du Couvent des Ursulines combien de temps elles ont cherché ce tunnel qui leur permettrait d’accéder au Séminaire de Québec !

Mais sortons la tête du sol : rien ne sert de faire l’autruche. Ce lien mystérieux entre Séminaire et Collège Mont-Notre-Dame n’est probablement pas un corridor creusé à-même la roche. Il s’agit plutôt d’une curiosité réciproque, liant de jeunes hommes et femmes qui se regardent, se devinent, se craignent ou s’espèrent, de part et d’autre du plateau Marquette.

Entre eux ? Des regards bien sûr, des secrets sans doute, mais pas seulement. Aussi, du basalte, des roches volcaniques et des schistes à chlorite.

Cette chronique est la toute première d’une nouvelle collaboration entre La Tribune et le Musée d’histoire de Sherbrooke. Qui est M. Hist, auteur de ce texte? C’est toute l’équipe du Musée qui souhaite trouver des réponses à vos questions sur l’histoire de Sherbrooke, aussi sérieuses ou farfelues soient elles. Suffit d’envoyer vos questions à l’adresse suivante : info@mhist.org. Il nous fera plaisir de publier la réponse de M. Hist sur nos plateformes toutes les deux semaines.