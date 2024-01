Néné Oularé n’avait pas les conditions pour rester, selon Christelle Lefèvre

En entrevue vendredi, l’élue du district de Saint-Élie a parlé d’une issue malheureuse, mais inévitable dans ce dossier. «Ce n’était pas un contexte gagnant. Quand tu as la moitié d’un conseil qui essaie de te caler, comment veux-tu être dans un climat sain? Moi, je ne voyais pas comment», a-t-elle exprimé.

Dès le mois de septembre, Mme Lefèvre était venue à la défense de Mme Oularé en accusant la mairesse Évelyne Beaudin de «tirer sur le messager» lorsqu’elle exprimait publiquement de l’inquiétude sur l’avancement des travaux d’élaboration du secrétariat. Mme Oularé avait précédemment manifesté des craintes sur le respect de son indépendance dans une lettre transmise aux élus et qui s’était retrouvée sur la place publique.

Avec le recul, Christelle Lefèvre juge encore aujourd’hui que «toute la lumière n’a pas été faite, en tout cas pas en public», dans ce dossier. Ce contexte fait en sorte qu’il «reste des doutes sur le professionnalisme et l’intégrité de Mme Oularé», s’est désolée la conseillère municipale.

«Sa réputation est entachée. […] Elle mérite amplement un dédommagement. Ce serait normal qu’il y ait une compensation, mais le montant ne nous regarde pas», a-t-elle partagé, sans confirmer l’existence d’une telle prime de départ. La Ville de Sherbrooke n’a pas non plus donné de réponse à cette question, jeudi.

Invité à commenter, le maire suppléant Raïs Kibonge a reconnu que «chaque pas a été douloureux» dans la mise en place de ce secrétariat. M. Kibonge parle même de «saga» pour décrire toute cette affaire.

Le maire suppléant de Sherbrooke, Raïs Kibonge. (Jean Roy/La Tribune)

Il juge cependant que les démarches ayant mené à la séparation de la Ville avec son employée ont suivi leur cours normal, même si «ça aurait été bien de perdre moins de temps», a-t-il reconnu.

«On termine un chapitre de cette histoire», a aussi commenté la conseillère Annie Godbout, qui avait pour sa part réclamé une enquête à la Commission municipale du Québec sur les tensions entourant la création de ce secrétariat. À ce jour, il n’y a pas de nouveau par rapport à cette démarche, a-t-elle indiqué.

Mme Godbout participe au comité qui doit définir quel sera finalement le modèle retenu pour le secrétariat à la participation citoyenne, où les discussions sont pour le moment «constructives», a-t-elle rapporté, sans s’avancer sur les enjeux étudiés à la table

On ignore toujours quand le dossier reviendra en public, et M. Kibonge n’avait pas non plus d’échéancier à donner.

Pour Mme Lefèvre, l’idée d’une équipe dédiée à la consultation citoyenne demeure nécessaire, mais elle remet en question la formule même d’un secrétariat. «Publiquement, vu comment ça a tourné, ça va être difficile de donner de la crédibilité si on continue d’appeler ça un secrétariat. […] Il y a plein de formules possibles. Ce que j’aimerais, c’est que certaines personnes du parti de la mairesse s’ouvrent à autre chose que ce sur quoi ils se sont accrochés jusqu’à maintenant, c’est-à-dire les comités citoyens», a-t-elle avancé.

Responsabilités partagées

Sur l’autre dossier chaud cette semaine à l’hôtel de ville, la démission de Marc Denault de la Société de transport de Sherbrooke, le maire suppléant a été invité à réagir aux contradictions soulevées la veille entre son cabinet et celui de la ministre Geneviève Guilbault.

Se fiant à son expérience d’attaché politique, il a fait valoir que les preuves écrites qui ont circulé ne donnent pas nécessairement tout le portrait. «C’est un triste malentendu. […] La confiance s’est brisée des deux côtés. Chacun a des responsabilités dans cette histoire», a-t-il partagé.

Raïs Kibonge s’est dit «aussi surpris que tout le monde» lorsque M. Denault a annoncé sa démission et attribue la suite du dossier au «jeu politique».

Marc Denault a annoncé son départ comme président de la Société de transport de Sherbrooke. (Maxime Picard/Archives La Tribune)

«Mon collègue Denault ne méritait pas de se faire manquer de respect. C’est malheureux. C’est Sherbrooke qui perd sur toute la ligne», a pour sa part commenté Mme Godbout.

Elle analyse aussi que l’affaire aura fait des dommages au-delà de la Ville. «Ce qui s’est passé cette semaine, ce n’est pas glorieux pour nos relations avec Québec», a-t-elle ajouté. «Un membre du cabinet de la mairesse ne devrait pas se comporter de la sorte», notamment en donnant des «entrevues politiques», a-t-elle ajouté en invitant à nouveau le directeur du cabinet de la mairie à s’excuser publiquement.

Le dossier rappelle également à la conseillère Lefèvre une tendance qui ne touche pas uniquement M. Denault. «On est mis de côté!», a-t-elle rapporté en parlant de certains élus indépendants. «Quand il y a des représentations dans les dossiers de développement économique, je suis invitée seulement s’il faut remplacer la mairie», a-t-elle donné en exemple.

Chères amies, Chers amis, Les derniers jours ont été très difficiles émotivement. Je n’envisageais certainement pas que... Publiée par Marc Denault sur Vendredi 26 janvier 2024

Dans un message sur les réseaux sociaux, le conseiller Marc Denault a exprimé son souhait de passer à autre chose, alors qu’il exprimait encore la veille en entrevue à La Tribune que sa récente démission avait été «la décision la plus difficile de [s]a carrière».