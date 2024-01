Une collecte de biens est organisée pour venir en aide aux sinistrés de l’incendie du centre-ville

Sherbrooke — Le Service d’aide à la recherche de logement (SARL), le CIUSSS de l’Estrie ainsi que le Projet Appart invitent les Sherbrookois à donner des biens en bon état, tels que des meubles, des vêtements, des petits appareils électriques, des produits d’hygiène ou encore de la literie.

Le violent incendie a détruit un immeuble de 14 logements, en plus de raser les locaux de trois entreprises et de fortement abîmer les bâtiments voisins. On ne recense aucun blessé, mais 20 personnes se sont retrouvées sans logement et dans le besoin.

Pour visionner notre reportage vidéo sur le sujet, c’est juste ici!

Pour visionner notre reportage vidéo sur le sujet, c'est juste ici! (Journaliste : Mòrag Bélisle | Vidéaste : Jean Roy | Réalisation et montage : Mòrag Bélisle )

La collecte de dons se poursuivra ce samedi 27 janvier, de 8 h à 12 h, au 22 rue William-Ives. Tous les dons seront distribués aux sinistrés et l’excédent sera offert à des organismes de la région.