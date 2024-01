Tim Brink lance une campagne pour soutenir les employés du Liverpool

«J’ai déjà travaillé dans l’industrie 28 ans, en hôtellerie, et je sais que le chômage, c’est rien», fait-il valoir en entrevue.

«C’est le temps de les soutenir. On a tous eu des difficultés ces dernières années: surtout la restauration et les musiciens, ils ont été frappés fort. Les deux me tiennent à cœur. Je me dis: si on peut les aider un peu, c’est super», dit-il en insistant pour dire que la campagne de financement vise spécifiquement à soutenir les employés. L’argent sera remis à la propriétaire Annie Faucher, qui pourra le redistribuer à l’équipe, précise-t-il également.

Le chanteur Tim Brink est un habitué du Liverpool. Il y joue régulièrement depuis quelques années. (Archives La Tribune, Jessica Garneau)

Tim Brink est musicien de longue date et rares sont les endroits qui sont aussi accueillants que le Liverpool, fait-il valoir.

«Annie et Charles, ce sont des propriétaires en or. Ce sont des gens que je connais depuis longtemps, ce sont des gens intègres», dit-il en soulignant tout le travail qui est fait pour mettre la musique en valeur.

«Quand je vais y jouer, je me sens à la maison», dit celui que l’on connaît notamment comme candidat à La Voix en 2016.

Le musicien de Waterville n’en est pas à son premier geste de solidarité du genre.

Cette campagne survient alors que la copropriétaire du Liverpool Annie Faucher se penche sur le sort financier de ses 31 employés.

«Tim joue régulièrement chez nous. Il m’a écrit ce matin pour me dire qu’il ferait ça, que c’est important pour lui. Mon Dieu que c’est gentil! Nos employés, présentement c’est là-dessus qu’on travaille. Ce matin, on est à pied d’œuvre, Charles et moi [son conjoint et propriétaire].»

Les propriétaires devaient notamment parler à leur comptable et à Services Canada.

«Comme c’est un événement particulier, ce ne sont pas des cessations d’emploi normales, on l’a vécu avec la pandémie. On sait un peu où on s’en va», dit-elle en soulignant qu’elle aurait plus d’informations un peu plus tard.

La plupart des employés sont des étudiants. D’autres sont à temps plein et se retrouvent pour le moment sans revenu. Certains cumulent plusieurs années d’ancienneté.

«J’ai appelé chaque personne hier pour voir comment elle allait, savoir si elle avait besoin d’aide. J’ai fait le tour hier pour m’assurer que tout le monde allait bien.»

Annie Faucher, propriétaire du Liverpool. (Jean Roy/Archives La Tribune)

Annie Faucher s’est aussi tournée vers Moisson Estrie, au cas où les membres de son équipe aient besoin de dépannage alimentaire. La Grande Table a aussi levé la main afin de prêter main-forte.

Selon le directeur général de Moisson Estrie, Christian Bibeau, c’est le genre d’aide spontané que l’organisme peut offrir dans une telle situation. «On est toujours ouvert ça, ça fait partie de notre mandat.»

Il rappelle que dans le cas des sinistrés pris en charge par la Croix-Rouge, par exemple, il peut arriver que les besoins surviennent après le soutien terminé. «Dans le cas des employés du Liverpool, on parle de gens qui viennent de perdre subitement leur emploi, avec des situations précaires, somme toute. Rapidement, on a été offrir la possibilité aux employés qui en avaient besoin de venir chercher un soutien d’aide alimentaire. Il peut être ponctuel, et il y en a peut-être pour qui ça va prendre un peu plus de temps…»

Du pain sur la planche

Trois jours après l’incendie, les propriétaires de l’institution du centre-ville ont pu faire quelques constats.

«Hier [jeudi], on a réussi à repartir les serveurs. Ça c’est une bonne nouvelle; c’est justement tout le système de paie […] La chambre froide et les congélateurs, ça avait été reparti, ça c’est une bonne nouvelle aussi», observe Annie Faucher.

Même si à ce stade-ci les nouvelles semblaient encourageantes notamment pour l’état du bâtiment et la solidité, les propriétaires attendent des informations à ce sujet. «On va être un peu dépendant de la rapidité à laquelle le site de l’incendie comme tel va être nettoyé…»

La cuisine, dotée d’équipements neufs, n’a pas été touchée. «Au deuxième étage, c’est là que c’est le plus amoché, au niveau de l’eau.»

«On est très choyé parce qu’on a un propriétaire en or [Charles Custeau] qui veut tout faire pour nous faciliter la tâche et accélérer le processus. On s’entend qu’au Liver, on recommence», lance-t-elle en faisant allusion aux importantes rénovations qui avaient été menées.

Annie Faucher en profite pour revenir sur le travail des pompiers. «Les pompiers ont été merveilleux à Sherbrooke. Et les pompières, parce que j’ai vu qu’il y avait des pompières ce soir-là.»

Elle souligne tous les messages de réconfort qu’elle reçoit et tient à dire merci. «C’est comme de la nourriture à courage. On se sent vraiment soutenu.»