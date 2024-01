Grand passionné de musique, Michel Rondeau était aussi reconnu pour son enthousiasme légendaire, dans la vie de tous les jours comme au travail.

«Michel est le premier journaliste de La Tribune que j’ai rencontré, se souvient l’ancien journaliste aux arts, Steve Bergeron. J’étais responsable des communications à la Fédération étudiante de l’Université de Sherbrooke et j’avais organisé une conférence de presse, quelques semaines avant de commencer mon stage en 1994. C’est lui qui s’était présenté à l’université, il couvrait l’éducation à l’époque. Il m’a confié plusieurs années plus tard qu’en revenant de la conférence, il avait dit aux autres que le futur stagiaire avait pas trop l’air dégourdi! Une connexion s’est quand même vite établie entre nous deux, j’ai découvert un gars passionné d’arts et de culture. Il était très polyvalent en fait. C’était un gars d’une telle ouverture! Et créateur aussi, puisque lui et son chum Jacques ont fait un album dans les années 1980, sous le nom Sab Dié.»

«Il avait perdu une grande partie de sa vision ces dernières années, poursuit Steve Bergeron. Il ne voyait plus que des ombres. Sa santé avait beaucoup décliné, mais je ne m’attendais pas à le perdre aussi vite. Je sais que c’est une libération pour lui, mais c’est un grand vide pour moi.»

L’ancien chef de pupitre à La Tribune Jeannot Bernier a également tenu à rendre hommage à celui qui ne ratait jamais l’occasion d’éplucher le plus récent magazine Billboard.

«Michel a oeuvré longtemps à couvrir le monde de l’éducation au journal, puis a terminé sa carrière au pupitre. Toujours de bonne humeur, de commerce agréable, bon sens de l’humour, il était un passionné de musique, une véritable encyclopédie. Il était un artiste dans l’âme, une charmante personne. Tous les collègues l’appréciaient.»

Gilles Fisette, un collègue du journal à l’époque, n’avait que de bons mots pour Michel Rondeau, qui habitait Compton.

«Michel a été un très bon journaliste et un artiste qui a exploré des champs de la musique et de la littérature. Il demeurera toujours dans un coin de mon cœur.»

«Toujours souriant, il arrivait quelques minutes avant de lancer la mise en page du journal en début de soirée, lunch en main, se rappelle à son tour Marc Laprise, également journaliste à l’édition. Parfois c’était son déjeuner! C’était un oiseau de nuit amoureux de la musique. Après le travail, il rentrait chez lui pour passer de longues nuits à transférer ses vinyles préférés sur un support numérique. Au pupitre, il n’y a pas de frontières entre le sérieux et la rigolade et il s’est rapidement intégré à la folie du groupe. Si je me souviens bien, il était entré à La Tribune par l’atelier de montage, avant que l’ordinateur prenne la place. D’une certaine manière, il a pris sa retraite du journal là où il avait commencé.»