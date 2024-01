Un projet de 75 logements étudiants verra le jour sur Pacifique

On parle d’un immeuble résidentiel de six étages comptant 75 logements destinés à la communauté étudiante. L’initiative est menée par l’Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant (UTILE), un organisme à but non lucratif qui développe ce genre de projets à travers le Québec et qui avait un œil sur Sherbrooke depuis un moment.

Il s’agit de leur premier projet chez nous, après Montréal, la Ville de Québec et Rimouski, notamment. À Sherbrooke, l’appui de la Ville n’est pas que symbolique, mais prend aussi la forme d’une contribution financière de l’ordre de 1,48 million grâce au nouveau programme municipal «maison» mis sur pied pour accélérer la création de logements abordables.

Son objectif était d’offrir une flexibilité additionnelle au programme d’habitation abordable du Québec (PHAQ), financé par Québec et Ottawa. Il s’agit du deuxième projet appuyé par la Ville dans le cadre de son programme maison, a indiqué la conseillère Geneviève La Roche. La contribution municipale s’avère même moindre que ce qui est prévu dans le PHAQ, a-t-elle aussi précisé.

Le budget total du projet sur du Pacifique est estimé à 20 M$ pour le moment.

Lancement en 2024?

Fort de cet appui municipal, le président directeur général d’UTILE, Laurent Levesque, se montre maintenant confiant de pouvoir accélérer sa demande de financement auprès de Québec. Si son équipe parvient à obtenir sans problème toutes les autorisations nécessaires, le projet pourrait démarrer aussi tôt que d’ici la fin de l’année, pour une livraison en 2026, estime M. Levesque.

Le dernier projet envisagé sur ce terrain, le Bonaparte, un immeuble privé de neuf étages, avait avorté après un rejet de la part de ce même conseil municipal, au début du mandat.

UTILE a sélectionné cet emplacement en fonction des disponibilités de terrains à Sherbrooke, par ailleurs plutôt rares, a précisé Laurent Levesque, mais aussi après avoir consulté des élus et d’autres acteurs locaux. «On ne voulait pas exacerber les tensions dans un secteur de maisons unifamiliales», a-t-il commenté en faisant référence au climat dans le quartier universitaire.

La maison où des promoteurs souhaitaient construire une résidence étudiante de 35 unités sur la rue Galt Ouest. (La Tribune, Jean Roy)

Un autre projet immobilier, une résidence étudiante sur Galt Ouest, avait d’ailleurs été abandonné en 2022 en raison de craintes exprimées par le voisinage.

Cette fois, il s’agit de «l’endroit tout désigné», a commenté le conseiller du secteur, Paul Gingues, en parlant du site sur Pacifique, tout en n’étant pas trop loin non plus de l’Université, a indiqué M. Levesque.

Il assure que son organisme tient à offrir une abordabilité dans ses logements à la livraison, mais aussi de la conserver au fil des années.

UTILE souhaite par ailleurs miser sur la colocation dans son projet à Sherbrooke plutôt qu’un modèle de résidence étudiante. L’immeuble offrira donc des appartements de différentes tailles, a précisé son président directeur général.