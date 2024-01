La mairie de Sherbrooke a-t-elle menti à Denault?

C’est pourtant l’une des raisons données à M. Denault dans un échange avec le directeur du cabinet de la mairie, Steve Roy, pour l’exclure de cette rencontre. «L’entourage de Mme Guilbault a insisté pour rencontrer Évelyne seulement», écrivait-il au conseiller Denault lundi, selon un message texte qu’a pu consulter La Tribune.

En entrevue jeudi, Mme Guilbault a formellement démenti cette information. «En aucun cas je n’ai demandé ça. Certainement pas moi, Geneviève, ni mon équipe. Marc était notre interlocuteur principal. [...] Quand on attribue cette décision à moi ou à mon équipe, c’est inexact», a-t-elle réagi.

Interpellé jeudi, le directeur du cabinet de la mairie, Steve Roy, a reconnu que l’équipe de la vice-première ministre n’a pas voulu exclure le conseiller municipal. Il maintient toutefois qu’il était entendu que Mme Guilbault rencontrait «seulement» la mairesse.

«Sincèrement, c’est un gros malentendu», a déclaré jeudi M. Roy en parlant de la réaction de la ministre. Il y avait certes une volonté de limiter le nombre de personnes présentes à la réunion, mais «c’est standard» dans ce genre de rencontre politique par simple souci d’efficacité, a-t-il partagé­.

Quant à la présence de fonctionnaires à la table, dont le directeur général de la STS, le directeur du cabinet indique encore là qu’il s’agit d’une formalité pour ce genre de rencontre.

La vice-première ministre a insisté : « J’ai rencontré madame la mairesse et certaines personnes de son organisation et même durant la rencontre, je lui ai dit que j’entendais certaines choses à l’effet que c’était de notre faute si M. Denault n’était pas là et je voulais être très clair que nous n’avions rien à voir là-dedans. [...] Elle m’a répondu ‘’oui, oui, tout à fait‘’», a rapporté Mme Guilbault.

Steve Roy maintient de son côté que toute cette situation résulte d’un imbroglio qu’il s’explique toujours mal. Avant cet épisode, la collaboration et la concertation avec M. Denault étaient tout à fait appropriées. «Je me suis senti trompé», a-t-il laissé tomber, deux jours après les événements. Il insiste pour dire qu’il a tenté de s’entretenir avec M. Denault pour s’expliquer avant sa sortie publique, sans succès.

M. Roy a également précisé qu’il s’agissait d’une rencontre de courtoisie demandée pour faire suite à une précédente «rencontre manquée au printemps dernier» entre les deux politiciennes.

Démission fracassante

Marc Denault a annoncé plus tôt cette semaine sa démission de son poste de président de la STS ainsi que de l’Association du transport urbain du Québec en évoquant un bris de confiance de la mairesse justement parce qu’il n’avait pas été convié à cette réunion.

Il avait alors suggéré que le cabinet de la mairie souhaitait qu’il «ne porte pas ombre [à la mairesse] pour aller chercher une certaine crédibilité auprès de la ministre», une posture qu’il déplorait. Il a toutefois confirmé jeudi à La Tribune que M. Roy lui avait également indiqué que la décision venait de Mme Guilbault.