La livraison de Mitchell-Montcalm attendue en 2030, selon la ministre Guilbault

«Actuellement, c’est ce qui est envisagé, mais ça va dépendre de l’avancement des travaux, ça dépend toujours de la complexité des diverses options qui sont présentées […] Il y a des choses qui ne sont pas directement de la responsabilité du gouvernement. On va travailler avec la Ville», note Mme Guilbault, qui souligne le travail de sa collègue Geneviève Hébert, députée de Saint-François, dans ce dossier.

En campagne électorale en 2022, le premier ministre François Legault s’était engagé à la concrétisation de ce projet d’ici la fin de 2026. Le Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSSRS) avait déjà essuyé des refus.

«Ça peut paraître lointain [2030], on est en 2024 et on sait que les besoins sont grands. Mais ce sont plus de 1000 places/élèves, avec des investissements conséquents, avec la nouvelle signature, aussi. Ça c’est une très bonne nouvelle.»

À la fin de décembre, le conseil des ministres a fait inscrire officiellement le projet au Plan québécois des infrastructures (PQI), a-t-elle fait valoir en entrevue en marge du caucus présessionnel de la CAQ.

La vice-première ministre Geneviève Guilbault en entrevue. (Jean Roy/La Tribune)

La mise à l’étude s’avère la première étape d’un projet majeur, fait-elle valoir.

Québec a annoncé mardi, juste avant le début de ce caucus, «la mise à l’étude» de ce dossier, de même que l’élaboration du dossier d’opportunité, pour lequel une somme de deux millions a été accordée.

On apprenait également que la valeur du projet était passée à 200 millions, alors que l’on parlait de 164 millions en 2022.

Interrogé sur l’échéancier de 2026, le directeur général du Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSSRS), Sylvain Racette, mentionnait plus tôt cette semaine que l’horizon 2026 paraissait peu probable.

«C’est dans deux ans, 2026. C’est assez audacieux pour un projet de 200 millions. Ça m’étonnerait... On va tout faire, on va être aidant, mais ce serait étonnant.»

Le CSSRS vise toujours un bâtiment permettant d’accueillir 1450 élèves. Celui-ci doit notamment remplacer l’actuelle école Mitchell, trop à l’étroit et désuète. Montcalm compte déjà des classes modulaires afin d’accueillir les élèves.

L'école D devait voir le jour dans le secteur des rues R. Hallée et MacDonald, mais le Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSSRS) doit retourner à la planche à dessin. (Maxime Picard, Archives La Tribune)

De son côté, le projet de l’école D, dans le secteur d’Ascot, fait du surplace, en raison des coûts de 900 000 $ liés à l’aménagement d’une voie d’accès au terrain qui devait accueillir la nouvelle école primaire.

Le CSSRS doit retourner sur la planche à dessin et s’asseoir de nouveau avec la Ville de Sherbrooke afin de trouver un autre terrain.

Est-ce plus difficile d’obtenir une école à Sherbrooke?

« Je ne dirais pas que c’est plus difficile, il y a des enjeux un peu partout. La disponibilité des terrains est souvent un enjeu dans les villes qui sont très développées comme Sherbrooke, c’est pour ça qu’on travaille en partenariat avec les municipalités. On met beaucoup d’investissements comme gouvernement », a répondu la ministre Guilbault.

-Avec les informations d’Anthony Ouellet