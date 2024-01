Divorce entre la Ville de Sherbrooke et Néné Oularé

Une entente commune a été conclue entre Néné Oularé, nommée secrétaire générale de l’instance en mars 2023, et la Ville de Sherbrooke pour mettre fin à son lien d’emploi, a confirmé jeudi la Ville. Il n’a pas été possible de savoir si cette entente implique qu’une somme a été versée en raison d’une clause de confidentialité, a-t-on aussi répondu.

Mme Oularé était absente de son poste depuis l’automne après une série de controverses impliquant notamment le respect de son indépendance par la mairesse Évelyne Beaudin. Deux lettres adressées au conseil avaient fuité dans les médias en l’espace de quelques semaines. Une présentation publique houleuse avait également eu lieu à l’hôtel de ville en septembre, où le traitement de Mme Oularé avait été dénoncé par certains élus indépendants.

D’abord en vacances, puis absente du travail, la secrétaire n’aura finalement jamais réintégré son poste. La direction générale a repris en main le dossier de l’implantation du secrétariat depuis novembre et doit éventuellement retourner au conseil avec des recommandations, un travail toujours en cours, selon la Ville. La demande d’entrevue de La Tribune à ce sujet a été refusée la semaine dernière.

Les modalités qui restent à définir touchent au «modèle de gouvernance du secrétariat, son mode de fonctionnement, le cheminement des dossiers et la définition du rôle et des responsabilités des membres du secrétariat, des commissaires et des citoyens présents sur les conseils citoyens», a indiqué le service des communications.

Aucun échéancier n’a été donné quant aux prochaines étapes dans ce dossier. La création officielle du secrétariat remonte à juin 2022.

Les activités liées à la participation publique seront temporairement assumées par le service des communications de la Ville.

Jeudi, le cabinet de la mairie n’a pas souhaité commenter ce dossier qui relève selon lui des ressources humaines.