Webster, le nouvel Espace Centro?

C’est justement la démarche qui avait mené au partenariat entre le consortium formé du Groupe Custeau et d’EXP et la Ville de Sherbrooke pour la construction de l’Espace Centro, maintenant complété sur la rue Wellington Sud. L’appel de propositions avait été lancé en 2018 après l’abandon de la première démarche Well Inc.

À ce stade, les modalités et la vocation du projet envisagé à l’emplacement de l’ancien stationnement Webster demeurent à déterminer. Ce qui est clair pour la Ville, c’est qu’il faudra viser «bien au-delà d’une simple reconstruction d’un stationnement étagé», a tout de même indiqué mardi en séance plénière le directeur du service du développement économique, Philippe Cadieux.

On parle d’un terrain où le zonage permet déjà un usage mixte commercial et résidentiel, tout comme une hauteur maximale de 10 étages, des éléments rappelant encore là des caractéristiques du projet plus au sud.

Déjà une nuance est cependant soulevée par la conseillère Geneviève La Roche. «Si on veut contrer la gentrification au centre-ville, il faut avoir du logement social dans le projet», a-t-elle établi.

Pour le maire suppléant Raïs Kibonge, «ce qu’on veut faire de Webster, c’est apprendre de tout ce qu’on a mal fait de Well Sud et ne plus le reproduire», a-t-il commenté. La Ville voudra par ailleurs réaliser un avis urbanistique et tenir par la suite un atelier de travail avec les élus pour définir une vision pour cet emplacement.

Des élus comme Annie Godbout, Claude Charron et Raïs Kibonge ont insisté pour inclure la participation citoyenne dans l’élaboration de cette vision, et plus particulièrement les commerçants.

Le stationnement étagé Webster avant qu'il ne disparaisse du paysage sherbrookois. (Jean Roy/Archives La Tribune)

L’éternelle question du stationnement

L’enjeu du stationnement au centre-ville a également été ramené sur la table par Hélène Dauphinais et Paul Gingues. La centaine de cases retrouvées en décembre dernier a été accueillie avec «un gros soupir de soulagement de la part de la communauté d’affaire» au centre-ville, a observé Mme Dauphinais, pour qui une analyse des besoins de stationnement sera indispensable.

Elle a aussi partagé sa volonté que le privé se manifeste pour réaliser l’éventuel projet, une position partagée par la conseillère Nancy Robichaud, pour qui il n’est pas question d’investir davantage de fonds publics. «C’est assez que la Ville mette de l’argent au centre-ville, pour ma part», a-t-elle clairement défini.

Questionné par La Tribune, le maire suppléant n’a pas précisé à ce stade si la Ville visait ou non un nouveau partenariat public-privé pour ce projet.

L’un des grands inconnus concernant ce terrain demeure la contamination possible, ou plutôt l’ampleur de celle-ci. Des études environnementales sont en cours pour arriver à un portrait le plus juste possible.

Si tout progresse comme prévu, l’appel de propositions pourrait être lancé d’ici la fin de l’année, a indiqué M. Cadieux.