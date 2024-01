Retour au conseil en douceur pour Évelyne Beaudin malgré la démission de Denault

«Je ne ferai pas un long mot. […] Je suis heureuse de me retrouver parmi vous ce soir. J’essaie de faire bien attention», a-t-elle affirmé en début de séance en parlant de son retour progressif. Son arrêt de travail, décrété «sur ordre de son médecin», avait été annoncé publiquement le 30 octobre dernier pour une durée indéterminée.

«On essaie d’adapter le retour à notre réalité», a-t-elle précisé, mentionnant qu’elle n’accorderait pas d’entrevue et ne participerait à des «événements grand public» pour le moment. Par écrit, elle déclarait la semaine dernière vouloir «mettre toutes les chances de [s]on côté pour faire un retour réussi».

Tel qu’annoncé à ce moment, elle a assisté à une partie de la séance avant de quitter en fin de soirée. Elle a renvoyé à la prochaine séance, prévue le 6 février, pour une déclaration plus complète. «Je vais prendre le temps de réfléchir à un beau mot», a-t-elle partagé.

Une rencontre qui déplaît

Mme Beaudin n’était pas de la séance plénière à l’hôtel de ville puisqu’elle avait une rencontre en après-midi avec la ministre des Transports de la Mobilité durable du Québec, Geneviève Guilbault, à la veille du caucus présessionnel de la Coalition avenir Québec à Sherbrooke.

Cette rencontre, et plus particulièrement l’absence d’invitation à celle-ci, a fortement déplu au conseiller Marc Denault, au point où il a annoncé plus tôt mardi sa démission de son poste à la présidence de la Société de transport de Sherbrooke.

Marc Denault lors de son annonce devant l'hôtel de ville, mardi en milieu de journée. (Maxime Picard/La Tribune)

L’enjeu n’a pas été abordé durant une bonne partie de la séance, ni par Mme Beaudin, ni par M. Denault, mais sa collègue Annie Godbout a tenu à revenir sur le sujet en toute fin de soirée. «Nous nous privons de l’expertise de M. Denault en transport collectif pour mettre de l’avant la mairesse», a-t-elle déploré. Mme Beaudin n’était plus présente à ce moment.

«Ce n’est pas la première fois qu’on parle de la problématique du travail d’équipe de cette administration», a-t-elle ajouté, suggérant par ailleurs que le directeur du cabinet de la mairie offre des excuses pour son «comportement inexplicable».

Elle a aussi eu de bons mots pour M. Denault ainsi que le travail qu’il a accompli à la STS, comme bien d’autres collègues ensuite. «Vous étiez à votre place. Je trouve ça triste pour les citoyens», a notamment exprimé Claude Charron. «Je sais que la STS, tu y tenais beaucoup, et tu l’avais tatouée sur le cœur», a également commenté Danielle Berthold.

Le principal intéressé a remercié avec émotion les collègues à la STS, devenu un peu comme la famille, a-t-il témoigné, ainsi que les collaborateurs avec lesquels il a travaillé durant 14 ans à la présidence ou la vice-présidence de la Société.