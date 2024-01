Mitchell-Montcalm : le processus est enclenché, selon Drainville

Mardi, le ministre de l’Éducation annonçait dans un communiqué «la mise à l’étude du projet de nouvelle école secondaire à Sherbrooke», de même que l’élaboration du dossier d’opportunité, «pour lequel une somme de deux millions de dollars a été accordée». Son attachée de presse a cependant refusé la demande d’entrevue de La Tribune.

En mêlée de presse mercredi lors de l’ouverture du caucus présessionel de la Coalition avenir Québec, à Sherbrooke, M. Drainville est toutefois revenu sur cette annonce.

«Quand on met un projet à l’étude, qu’est-ce qu’on fait? On se donne les moyens de choisir le meilleur projet, sur le meilleur terrain, avec le meilleur concept. C’est le début du processus qui mènera à la construction de la nouvelle école», évoque-t-il.

Lors de l’annonce du projet en 2022, le coût fixé était de 164 millions. On parle aujourd’hui de 200 millions.

Qu’en est-il de l’échéancier de 2026, lui aussi proposé en 2022? «C’est dans deux ans, 2026. C’est assez audacieux pour un projet de 200 millions. Ça m’étonnerait... On va tout faire, on va être aidant, mais ce serait étonnant», indiquait mardi Sylvain Racette, directeur général du Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke.

«Combien de temps ça va prendre? Attendons voir. Moi, je souhaite que ça se fasse le plus rapidement possible. Maintenant, on va faire les choses correctement et dans l’ordre pour s’assurer que les gens de Sherbrooke aient cette nouvelle école secondaire à laquelle ils ont droit», souligne pour sa part Bernard Drainville.

Bernard Drainville en mêlée de presse mercredi à Sherbrooke (Jean Roy/La Tribune)

Il ajoute que les discussions se poursuivent entre les différents acteurs pour déterminer quel serait le meilleur projet.

Rappelons que la députée provinciale de Sherbrooke, Christine Labrie, estimait mardi qu’il s’agit d’une étape importante, mais symbolique.

«Bien des projets restent à l’étude des années sans jamais se réaliser, comme c’est arrivé avec le troisième lien», commentait hier la députée solidaire.