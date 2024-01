Marc Denault claque la porte de la STS

Déçu d’avoir été laissé de côté en prévision d’une rencontre entre la ministre Geneviève Guilbault et la mairesse Évelyne Beaudin, et dans l’incapacité de lui parler dans les dernières heures, M. Denault a choisi «avec beaucoup de peine» de quitter la STS, et par le fait même la présidence de l’Association du transport urbain du Québec.

«De voir ce genre de comportement-là, ça ne rejoint pas mes valeurs. [...] C’est un choix déchirant, mais je dois mettre mon pied à terre. Il y a une ligne, et elle a été franchie», a déclaré mardi M. Denault.

Sur place lors de cette annonce, le directeur du cabinet de la mairie, Steve Roy, a pour sa part parlé d’une décision «regrettable» considérant l’apport de M. Denault dans les enjeux de transport collectif. «C’est un malentendu, et je pense que c’est précipité [comme démission]», a-t-il commenté.

«La mairesse fait des rencontres seule, ça arrive à certains moments avec des ministres. M. Denault en a effectué seul lui aussi de son côté. On se tient au courant de nos démarches», a-t-il aussi ajouté.

Steve Roy a jugé «précipitée» la décision de Marc Denault. (Maxime Picard/La Tribune)

M. Denault a soulevé que le directeur général de la STS, Patrick Dobson, était pourtant invité. «Si je ne peux pas avoir les coudées franches pour participer à une discussion sur des projets à teneur locale, je me vois mal défendre les intérêts pour l’ensemble du Québec», a déclaré le président démissionnaire en faisant référence au projet de réseau structurant de transport en commun de la STS.

Marc Denaut conserve tout de même son siège au conseil municipal. Il était impliqué depuis 14 ans comme président ou vice-président de la Société.

