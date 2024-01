Une nouvelle étape pour Mitchell-Montcalm, annonce le ministre Drainville

L’annonce survient alors que le milieu scolaire était toujours sans nouvelle du projet de nouvelle école Mitchell-Montcalm, attendu depuis longtemps. La Coalition Avenir Québec (CAQ) tient également son caucus présessionnel à Sherbrooke mercredi et jeudi.

Le Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSSRS) souhaite un nouveau pavillon qui pourrait du même coup remplacer le pavillon Mitchell, très à l’étroit et désuet. Des élèves de premier cycle doivent d’ailleurs fréquenter Montcalm, qui a dû faire l’ajout de classes modulaires.

Le premier ministre François Legault en avait d’ailleurs fait une promesse électorale lors d’une visite à Sherbrooke à l’été 2022.

Le pavillon Mitchell est à l'étroit depuis très longtemps. (Frédéric Côté/Archives La Tribune)

Selon un communiqué, dans lequel on ne mentionne jamais l’école visée, le dossier d’opportunité «permettra d’évaluer la pertinence de différentes options immobilières et de recommander la meilleure option à long terme» afin de répondre aux besoins.

«Je suis très heureux de cette nouvelle étape, qui vise à choisir le meilleur projet pour une nouvelle école secondaire à Sherbrooke. C’est un dossier important pour les Sherbrookois et pour toute la communauté. Notre gouvernement en a fait un engagement électoral et on a l’intention de le respecter», indique le ministre dans un communiqué.

Plus de détails à venir.