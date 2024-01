Un restaurant ouvert seulement trois semaines avant de partir en fumée

«On a mis un an et demi dans ce projet-là, se désolait le propriétaire Aaron Kerrouche. La rue Wellington a en plus été fermée pendant plusieurs mois... Je ne sais pas quoi vous dire.»

Des investissements de 200 000 à 300 000$ ont été nécessaires pour ouvrir le restaurant, dont 100 000$ seulement en matériel. «Ce sera une perte totale.»

L’origine de l’incendie était inconnue mardi.

«On ne sait pas du tout ce qui s’est passé. On attend que notre gestionnaire nous parle de la suite des événements», expliquait M. Kerrouche.

« Je suis trop ébranlée pour pleurer »

La propriétaire du Liverpool, Annie Faucher, était en route pour une semaine de vacances en Beauce lorsqu’elle a appris qu’un incendie menaçait sérieusement son établissement.

«Nous nous apprêtions à arriver au chalet. Nous avons eu du réseau pendant une minute et les messages ont commencé à rentrer», racontait Mme Faucher, qui est immédiatement revenue à Sherbrooke en constatant l’ampleur de l’événement.

En soirée, elle avouait dans une vidéo diffusée sur Facebook être «trop ébranlée pour pleurer». «Je n’ai pas de mots», lançait la femme d’affaires.

Annie Faucher (Archives La Tribune, Maxime Picard/Archives La Tribune, Maxime Picard)

Les pompiers ont travaillé d’arrache-pied en après-midi pour éviter la propagation de l’incendie du 14 Wellington Sud aux édifices voisins. Malgré cela, des flammes se sont attaquées au quatrième étage de la bâtisse abritant le Liverpool, qui occupe les deux premiers étages.

«Nous avons vu des flammes au quatrième. Il y a possiblement de l’eau partout au troisième. Des fenêtres du deuxième étage ont été fracassées», expliquait Mme Faucher.

Au-delà des dégâts causés par l’eau et le feu aux étages supérieurs de l’édifice, c’est la démolition du bâtiment ravagé par l’incendie qui inquiétait le plus la femme d’affaires.

«Notre plus grosse crainte, c’est quand ils vont mettre la pelle dans l’édifice à côté. Nous avons un mur mitoyen et c’est un édifice centenaire. Nous craignons que ça affecte la structure du bâtiment», partageait-elle.

Rappelons que les propriétaires Annie Faucher et Charles Gauthier ont investi 625 000$ dans leur restaurant bar en 2023, afin de doubler la superficie de la cuisine en plus de réaménager la salle à manger et de moderniser l’ambiance de cette adresse ouverte depuis plus de 30 ans.

«Après avoir vécu un important sinistre au deuxième étage du Liverpool en 2019 ainsi que la démolition du stationnement Wellington Sud, n’importe quel entrepreneur se serait questionné sur sa volonté profonde de poursuivre une telle aventure. […] Visiblement, la passion et le dynamisme de notre fibre entrepreneuriale ont eu raison de nos doutes face à notre capacité à rebondir. Le centre-ville, on y croit, on l’aime […]», soulignait alors Annie Faucher.

Notons que le Café Bla-Bla a publié un message sur les réseaux sociaux en fin de soirée pour annoncer qu’il risquait d’être fermé pour une durée indéterminée.

Avec les informations de Charles Ferron et Tommy Brochu.