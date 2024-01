Une RPA empochait les cotisations syndicales de ses employés

On apprend dans un jugement du Tribunal administratif du travail que la résidence a prélevé 37 200 $ de cotisation syndicale sur la paie des employés de novembre 2021 à juillet 2023, mais ne le remettait pas au syndicat chaque mois. Un paiement a finalement été fait le 7 juillet 2023, mais en date du 19 octobre 2023, les cotisations syndicales des mois d’avril à octobre demeuraient encore impayées.

« Il est permis de conclure que les sommes perçues ont servi à d’autres fins que celles auxquelles elles étaient normalement destinées, peut-on lire dans la décision du 15 janvier. Le Tribunal estime aussi que l’atteinte au droit d’association du syndicat est illicite et intentionnelle. Depuis plusieurs années, il perçoit les cotisations syndicales, mais de façon répétée, fait défaut de les remettre à moins d’y être contraint. »

La Résidence Unique Sherbrooke est établie depuis 1987 et héberge quelque 80 personnes âgées autonomes et semi-autonomes et avec des troubles cognitifs, dont l’Alzheimer. La direction générale n’a pas donné suite aux demandes d’entrevues de La Tribune.

Des amendes en 2019

Le Tribunal administratif du travail (TAT) avait déjà dû intervenir en 2019 alors que l’employeur n’avait pas respecté une entente portant sur la remise des cotisations syndicales impayées pour la période de mars 2016 à décembre 2018.

Cette fois, il a donc condamné l’employeur à payer 5000 $ en dommages moraux et 5000 $ en dommages punitifs en plus de le contraindre à rembourser les cotisations.

En 2020, en pleine pandémie, la résidence avait fait les manchettes après que la direction ait refusé de verser l’ensemble des primes covid accordées par le gouvernement aux travailleuses et travailleurs qui s’occupent des soins des résidents. Selon le syndicat, l’employeur prétextait que les travailleurs gagnaient suffisamment et qu’ils n’avaient pas besoin de cette prime.

Disparu dans la brume

C’est une entreprise à numéro, administré par Léon Côté, qui gérait la résidence jusqu’en août 2023. À ce moment, selon une lettre du procureur de l’employeur transmis au Tribunal, M. Côté a consenti à un délaissement volontaire de l’entreprise.

Selon le registre des résidences privées pour aînés du gouvernement du Québec, la résidence est présentement administrée par Gestion Hemi-Powered, une entreprise de Westmount dont les actionnaires sont trois sociétés à numéro. Les administrateurs sont Philip Gutherz et James Gutherz.

M. Côté ne s’est pas présenté devant le Tribunal en octobre. Le syndicat confirme être incapable de le rejoindre alors que les tentatives de La Tribune se sont également avérées vaines.

Denis Beaudin, président du Conseil central des syndicats nationaux de l'Estrie (CCSNE - CSN). (Frédéric Côté/Archives La Tribune)

« Personne ne sait il est où, déplore Denis Beaudin, président de la CSN-Estrie. C’est très complexe et on fait affaire avec la direction générale parce que ce n’est pas simple de savoir qui est le vrai employeur. »

Un médiateur vient d’ailleurs tout juste d’être nommé dans le cadre des négociations pour la convention collective des employés de la RPA, qui est échue depuis la fin de l’année 2020. M. Beaudin qualifie la relation avec la direction générale de « pas facile ».

D’autres démêlés avec le Tribunal

Selon le registre des résidences privées pour aînés, Léon Côté est également administrateur ou propriétaire des Résidences St-Charles à Granby et la Résidence du Quartier à Drummondville.

Dans un jugement du 30 novembre 2023, le TAT a condamné les Résidences St-Charles à payer 10 000 $ en dommages moraux et 15 000 $ en dommages punitifs pour avoir omis, à plusieurs reprises, de verser au syndicat les cotisations perçues. En date du 12 septembre dernier, les cotisations des 18 mois précédents n’avaient toujours pas été remises au syndicat.

Et ce n’était pas la première fois que ce genre de situation survenait à la résidence de la rue St-Charles à Granby. Après des griefs en 2017 et 2018, Le Tribunal d’arbitrage avait finalement dû intervenir en 2019 en obligeant au paiement des cotisations syndicales. Mais selon le Tribunal, l’employeur n’a respecté aucune des condamnations et n’a versé aucune somme, de sorte qu’après plusieurs démarches, le syndicat a dû le mettre en demeure.

L’employeur a justifié cette situation avec des problèmes de gestion, de sérieux problèmes de santé ainsi que des difficultés financières.

Les proches d’une aînée ayant séjourné aux résidences St-Charles poursuivent également l’établissement de Granby pour 195 000 $. Dans un document déposé en 2022, ils allèguent que Lise Gagnon Leroux, 86 ans, a subi de la maltraitance lors de son passage à la résidence privée pour aînés.