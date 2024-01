Secteur Ascot : retour à la case départ pour l’école D

La future école primaire D aurait pu se retrouver près des rues McDonald et R. Hallée, en bordure du boisé Ascot-Lennox, mais le CSSRS doit mettre une croix sur ce scénario. (Maxime Picard/Archives La Tribune)

Le problème repose notamment sur des coûts de 900 000 $ qui seraient nécessaires afin d’aménager une voie d’accès à l’école.

«Le scénario d’une école derrière les rues Hallée et McDonald est dans une impasse, un cul-de-sac. Le ministère (de l’Éducation) nous a informés à plusieurs reprises, depuis plusieurs mois, que ce type de dépenses ne correspond pas aux critères du financement du Ministère», indique le secrétaire général et directeur du Service des communications du CSSRS, Donald Landry.

La Ville de Sherbrooke refuse toutefois d’allonger ce montant.

Donald Landry, secrétaire général et directeur du Service des communications au CSSRS. (Archives La Tribune)

«Le gros problème, c’est que le terrain qui nous a été cédé est un terrain de deuxième rang. Il n’est pas contigu à la rue. Donc il faut traverser un premier terrain, qui est un milieu humide, pour se rendre. Alors, de traverser les services là, tout est plus compliqué. Habituellement, quand on se fait donner un terrain, c’est au bord de la rue et c’est pour ça que le Ministère se dit que la Ville n’avait qu’à nous donner un terrain contigu à la rue. De l’autre côté, la Ville dit que c’est le terrain qu’elle a», avait expliqué le mois dernier le directeur général du CSSRS, Sylvain Racette.

À partir du moment où le scénario ne fonctionne pas, il faut regarder dans un périmètre de deux, trois kilomètres de rayon autour (à partir de l’emplacement qui avait été choisi), observe M. Landry.

Le Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke doit retourner à la planche à dessin pour le projet de l'école D. (Jessica Garneau/Archives La Tribune)

«Il faut regarder tous les terrains, toutes les possibilités. Il faut que nos gens du service des ressources matérielles s’assoient avec leur vis-à-vis à la Ville et qu’ils regardent les différentes options…» Ils doivent notamment se pencher sur les possibilités en matière de services d’aqueduc, d’égout et d’électricité.

«Pour ce qui est du projet initial qui avait été analysé, c’est sûr que ça ne fonctionne pas.»

Dans les exemples récents de nouvelles écoles comme du Boisé-Fabi, des Aventuriers ou La Croisée, celles-ci se retrouvent à proximité de la voie publique, note M. Landry.

Le projet de cette école prévue dans le secteur Ascot était estimé à quelque 28 M$. L’établissement doit compter 20 classes.

Quelles sont les conséquences d’un tel report? L’enjeu en est un de débordement, fait valoir M. Landry.

Des élèves du secteur d’Ascot sont localisés à l’école Notre-Dame-du-Rosaire. «C’est juste une facette», note M. Landry.

La nouvelle école qui doit voir le jour à deux ou trois kilomètres du terrain ciblé permettra de recevoir des enfants de secteurs autour. Il rappelle qu’à l’école primaire Saint-Antoine de Lennoxville, des enfants du préscolaire se retrouvent dans une partie de l’école anglophone depuis quelques années en raison du manque d’espace. La Passerelle de Waterville déborde également.

«À chaque report de six mois, pendant ce temps on a des écoles au maximum de leur capacité et ça amène des enjeux de surpopulation scolaire», répond-il.

Des coûts en hausse

De son côté, la députée solidaire de Sherbrooke, Christine Labrie, a interpellé le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, à ce sujet.

Elle demande à ce que le surcoût lié à la construction des voies d’accès soit assumé par le Ministère.

«Le refus du Ministère de financer cette portion du projet entraîne un retard à l’avancement du chantier», déplorait-elle dans une lettre envoyée en décembre.

Dans sa réponse, le ministre Drainville reconnaît que «les besoins d’espace sont effectivement criants dans ce secteur» et «requièrent qu’on y porte une attention particulière».

Or, il note du même coup que le CSSRS évalue en ce moment d’autres options et «qu’il s’avère prématuré de se positionner quant au financement des surcoûts liés à l’aménagement de services publics pour le terrain actuellement ciblé par la Ville de Sherbrooke».

Aux yeux de la députée, le ministre ne répond pas à sa demande. Or, déplore-t-elle, ce dossier était avancé. «Plus le temps passe, plus l’école va coûter cher.»

Rappelons que le milieu scolaire est toujours en attente d’une nouvelle école Mitchell-Montcalm, une promesse faite par le premier ministre François Legault en 2022 lors de la campagne électorale.