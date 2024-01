Les pompiers de Sherbrooke ont été sollicités plus que jamais en 2023

Selon les chiffres fournis par le SPCIS, les pompiers de Sherbrooke se sont déplacés pas moins de 6974 fois au cours de l’année 2023, soit 707 fois de plus qu’en 2022. Seulement 130 de ces interventions sont attribuables au nouveau secteur de Saint-Denis-de-Brompton.

Comme c’est toujours le cas, c’est beaucoup plus souvent en tant que premiers répondants (37 % des interventions) que les effectifs se déplacent que pour toute autre cause, explique le directeur du SPCIS, Martin Primeau. «Quand on parle de pompiers, on parle toujours d’incendie et on nous associe à ça. C’est correct, mais en 2024 on parle beaucoup plus d’un service d’urgence. Quand les gens sont mal pris et ne savent pas trop quoi faire, ils appellent le 911 et eux nous le transfèrent. Ça fait partie de notre travail.»

Martin Primeau, directeur et coordonnateur de la sécurité civile au Service de protection contre les incendies de Sherbrooke. (Jocelyn Riendeau/Archives La Tribune)

C’est ce qui explique leur venue notamment dans les nombreux cas de dégâts d’eau, nomme-t-il en exemple. «Que ce soit un chauffe-eau qui a éclaté et qui coule chez le voisin ou une inondation de sous-sol, on va y aller et on sait comment fermer l’eau et l’électricité. Ce n’est pas tout le monde qui sait comment faire. Notre objectif, c’est toujours de sécuriser les gens et de sécuriser l’endroit.»

L'eau de la rivière Saint-François a causé certains dommages à travers la ville en juillet 2023. (Maxime Picard/Archives La Tribune)

De l’eau et des fils

Si le nombre d’interventions comme premiers répondants est demeuré plutôt stable, les pompiers ont cependant assisté à une hausse de 49 % des interventions de type «sauvetage et inondation», et de 36 % des situations d’urgence liées à des dangers publics, ce qui inclut entre autres les intoxications au monoxyde de carbone, les fils électriques au sol ou les fuites de gaz. Deux augmentations que M. Primeau associe aux aléas environnementaux que 2023 a connus en raison des changements climatiques.

Nombreux sont les citoyens qui se rappellent en effet les inondations de juillet à Sherbrooke, de même que les inquiétantes veilles du niveau de la rivière Saint-François en décembre dernier lors de fortes pluies. On se souviendra également des trois lundis apocalyptiques, à la fin novembre et au début décembre, qui ont donné lieu à de nombreuses pannes de courant sur le territoire estrien­.

Martin Primeau est, depuis novembre dernier, directeur et coordonnateur de la sécurité civile au Service de protection contre les incendies de Sherbrooke. (Jocelyn Riendeau/Archives La Tribune)

«Avec les changements climatiques, on a eu beaucoup de tempêtes de vent et beaucoup d’eau. Les fils au sol à a la suite de tempêtes de vent, on en a plusieurs. Les abris tempo qui partent au vent et vont s’accoter dans les fils aussi, tout comme des transformateurs qui explosent. Tout ça c’est relié aux hasards publics.»

À ces événements s’ajoute l’été particulièrement sec qu’a connu le Québec en 2023, ce qui a mené à une augmentation des feux de champ et de broussaille et des appels d’inquiétudes autour de feux à ciel ouvert.

«Ça donne des nouveaux enjeux. Comme directeur du SPCIS, je suis aussi coordonnateur des mesures d’urgence en sécurité civile, et je dirais que ça fait encore plus partie du travail aujourd’hui qu’il y a une dizaine d’années. On est très sollicités.»

Même le garage municipal de Sherbrooke avait été inondé lors de la montée des eaux de juillet. (Maxime Picard/Archives La Tribune)

Hausse de 45 % des fausses alarmes

Le nombre d’appels pour des fausses alarmes a également explosé, faisant passer ce nombre de 910 déplacements en 2022 à 1323 pour l’année 2023.

Encore une fois, ce phénomène n’est pas étranger au climat, note M. Primeau. « Quand il y a des tempêtes, il y a des pannes électriques et quand l’électricité revient, souvent ça déclenche l’alarme », vulgarise-t-il.

Toutefois, celui qui cumule plus de 25 ans d’expérience croit aussi qu’en plus de la croissance de la population sherbrookoise, le volume d’appel est aussi influencé à la hausse par la sensibilisation du SPCIS sur son territoire. «On fait de la prévention chaque année. On sensibilise les gens au monoxyde de carbone aussi donc c’est sûr que les gens utilisent beaucoup de détecteurs, on s’attend à ce qu’il y ait plus de fausses alarmes. Les gens nous appellent pour être sûrs. Il y a aussi le parc immobilier qui augmente à Sherbrooke et les détecteurs de fumée sont maintenant obligatoires à chaque étage.»

D’ailleurs, celui-ci tient à préciser que s’il sont appelés, les pompiers doivent se rendre sur les lieux, et ce même si l’appelant l’annule en cours de route. «Il faut compléter l’appel tout le temps, tout le temps. On ne vire jamais de bord en chemin. Les gens sont mal à l’aise, on s’excuse, mais on doit le faire», dit-il.

Et les coûts ?

Le SPCIS est-il en mesure de répondre à une telle augmentation de la demande avec ses 175 employés ? Si M. Primeau reconnaît que le service est à son maximum de capacité en couverture de territoire selon son nombre de casernes, il assure que les protocoles ont été adaptés. «On fait plus de rappel et aujourd’hui on est plus rapide à mobiliser des équipes. On a trois camions de réserve. Ce qu’on va faire, c’est qu’on va être plus rapide à rappeler des gens pour combler les besoins et remplacer les équipes qui sont parties. On a sept casernes occupées par des pompiers permanents et deux autres en support, à Bromptonville et Saint-Denis-de-Brompton. »

«On gère toujours le risque. Aujourd’hui, quand on a un incendie, en se prépare comme s’il y allait en avoir un autre, ce qu’on ne faisait peut-être pas avant.»

Côté finances, il n’y a pas non plus de quoi se préoccuper de la hausse, croit-il. «On a un budget fixe et 90 % de notre budget, c’est la masse salariale. La différence avec un service permanent comme à Sherbrooke, c’est qu’ici que les pompiers sortent ou non, ça coûte la même chose. La différence où on a moins de contrôle c’est la partie où on rappelle des gens, mais je vous dirais qu’on est capable de le faire à l’intérieur du budget. On respecte toujours notre budget année après année.»

En plus de Sherbrooke et de Saint-Denis-de-Brompton, qui s’est ajouté l’an dernier, le SPCIS couvre aussi le Canton de Hatley et Waterville.