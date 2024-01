La CAQ en caucus à Sherbrooke, Beaudin veut rencontrer trois ministres

Le caucus présessionnel de la CAQ se tiendra toute la journée de mercredi et en avant-midi jeudi. Un tel exercice permet aux députés d’un parti de se réunir avant le début d’une session parlementaire pour discuter notamment des stratégies et des orientations à prendre.

En marge de ce caucus, des réunions de travail sont prévues entre différents ministres et la mairesse Évelyne Beaudin, de retour au travail cette semaine, selon son agenda transmis aux médias lundi matin.

Si le nom des ministres en question n’y est pas spécifié, La Tribune a pu apprendre que les ministres responsable de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, et responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, rencontreront assurément la mairesse. S’il reste «quelques fils à attacher», l’entourage de la mairesse estime avoir de très bonnes chances d’obtenir une rencontre avec le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville.

Avec ce dernier, la fameuse école «D», dont les derniers dépassements de coûts font toujours l’objet d’un litige entre la Ville et le ministère, et l’éternel dossier de la nouvelle école Mitchell-Montcalm feraient partie des sujets à l’ordre du jour.

Le terrain de la future école «D» fait l'objet d'un litige entre la Ville et le gouvernement. (Maxime Picard/Archives La Tribune)

La rencontre avec M. Carmant permettra d’aborder les différents enjeux liés à l’itinérance à Sherbrooke, notamment ceux touchant la coordination des différentes instances oeuvrant dans ce milieu (Ville, CIUSSS, service de police, organismes communautaires, etc.).

Finalement, la rencontre entre Mme Beaudin et Mme Duranceau a pour but de «sensibiliser» cette dernière à la volonté de Sherbrooke de créer un «accélérateur de logements» grâce à un fonds dédié du gouvernement fédéral, ce qui n’est en ce moment pas possible comme le transfert d’argent du fédéral au municipal doit passer par le palier provincial dans les dossiers touchant au logement.

Évelyne Beaudin prononcera aussi un mot de bienvenue lors du caucus, toujours selon son agenda.

La CAQ avait tenu son conseil général à Sherbrooke en mai dernier. Il s’agit donc d’un second événement d’envergure tenu en moins d’un an par le parti formant le gouvernement en Estrie. Rappelons que la formation politique de François Legault détient actuellement tous les sièges estriens à l’Assemblée nationale, sauf celui de la circonscription de Sherbrooke.

En mai dernier, la mairesse Beaudin avait pu s’entretenir avec le ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Benoît Charrette. Elle avait aussi exprimé le souhait de discuter avec Bernard Drainville et la ministre des Transports et la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, ce qui n’avait pas été possible à l’époque.