«L’année passée, on était trois TES pour faire la job que je fais cette année»

Deux techniciens en éducation spécialisée (TES) supplémentaires ont été embauchés à temps plein, une salle d’apaisement a été aménagée pour gérer les élèves en crise, et « l’encadrement a été resserré ». (Jessy Brown/Archives La Voix de l'Est)

«Il y a un nombre grandissant d’élèves qui ont besoin de services et d’adaptation. Les classes sont très hétéroclites. Chaque élève a des besoins différents avec diagnostic ou non. Chacun a un bagage très différent. C’est moins homogène que ç'a déjà été », mentionne celle qui préfère garder l’anonymat par crainte de représailles.

En cinq ans, le nombre d’élèves en situation de handicap ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) a bondi de 26,1% au CSSRS en passant de 1076 à 1357 de 2018 à 2023. C’est ce que révèle le plus récent rapport annuel de l’organisation.

La directrice générale adjointe aux affaires éducatives au CSSRS, Isabelle Boucher, précise cependant que le nombre total d’élèves est aussi en augmentation à Sherbrooke. La proportion d’élèves en situation de handicap ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage n’est donc pas plus élevée cette année comparativement à la situation d’il y a cinq ans.

Concrètement, en 2018-2019, le CSSRS comptait 19 264 élèves à la formation générale des jeunes soit de la maternelle quatre ans au secondaire. De ce nombre, 1076 étaient des élèves en situation de handicap ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. Cela équivaut à environ 5,6% du total de ces élèves. Au 30 septembre 2022, 20 551 élèves étaient à la formation générale des jeunes au CSSRS dont 1357 EHDAA. Ce nombre équivaut à 6,6% de la clientèle scolaire primaire et secondaire.

Les EHDAA sont des élèves qui peuvent avoir un trouble du spectre de l’autisme, une déficience visuelle ou auditive, un trouble langagier, une déficience intellectuelle moyenne à sévère ou des difficultés d’apprentissage.

Travailler en prévention

Il est plus difficile au quotidien pour les TES de travailler en prévention, selon la personne rencontrée. Elles sont majoritairement appelées à «éteindre des feux» lorsque les élèves se désorganisent, selon elle.

La TES rencontrée par La Tribune estime que le travail d’équipe est la clé.

Le travail en équipe collaborative doit être priorisé selon Isabelle Laroche, directrice du Service des ressources éducatives au CSSRS. «Tous les professionnels et les TES ont besoin de s’asseoir. C’est une équipe qui est autour du jeune. Je pense que c’est aidant, l’enseignant ne se sent pas seul.»

L’affectation des orthopédagogues et des techniciennes en éducation spécialisée ainsi l’efficacité des points de service ont notamment été revues l’an dernier. Dans les points de service, le rythme et la façon d’enseigner sont différents que dans les classes régulières. Ces classes peuvent notamment être spécialisées en accueil des nouveaux arrivants, en trouble grave du comportement ou bien en déficience intellectuelle par exemple.

«On avait des éducatrices spécialisées attitrées selon un certain nombre d’heures par élève. On l’a regardé de façon plus globale pour répartir dans une école un certain nombre d’éducatrices spécialisées pour avoir une plus grande flexibilité et stabilité de notre personnel. On revoit nos processus pour que les gens soient idéalement à temps plein dans un milieu et qu’ils aient une connaissance des élèves», explique Mme Laroche.

Alexandre Boutin, président du Syndicat du personnel technique et administratif du CSSRS (SPTA-CSQ), mentionne que la majorité des TES ont des postes de 30h par semaine. À ses yeux, davantage de postes de 35h devraient voir le jour afin d’aider ces travailleurs à faire de la prévention.

«L’année passée, on était trois TES pour faire la job que je fais cette année» — Une technicienne en éducation spécialisée de l'Estrie

Les sommes dédiées aux mesures en adaptation scolaire doivent être bonifiées, selon M. Boutin. Les intervenantes doivent également avoir accès à plus de temps pour se concerter et planifier. « On n’a pas de temps pour communiquer entre nous. C’est difficile d’être cohérent entre nous », souligne la TES rencontrée.

«Les directions grattent beaucoup les fonds de tiroir pour tenter de donner le plus de services possible», croit la technicienne.

Restructuration des pratiques pour les EHDAA

Cette augmentation du nombre d’élèves avec un handicap ou en difficulté «pousse [le CSSRS] à réfléchir sur [ses] pratiques afin de soutenir [ses] élèves», peut-on lire dans le rapport annuel 2022-2023. Le CSSRS possède un schéma d’analyse des besoins de l’élève. La flexibilité comme du temps supplémentaire alloué aux élèves jusqu’à la mise en place d’une voie scolaire alternative font partie de cette procédure.

Les deux directrices au CSSRS travaillent depuis environ 25 ans au sein de l’organisation. Elles estiment que le portait des élèves a évolué. « Il y avait quand même des jeunes en difficulté quand j’enseignais en mathématiques il y a plusieurs années», soutient Mme Boucher.

«Probablement qu’ils ne recevaient pas le diagnostic rapidement. Il y avait une méconnaissance aussi. Je pense que les gens sont de plus en plus informés et alertes à voir les difficultés et les besoins des élèves», renchérit Mme Laroche.

«Je pense que c’est dans la structure que les équipes-écoles se donnent que tu ne te sens pas submergé», croit Mme Laroche qui a également été directrice d’école et enseignante.

Camp de jour et besoins particuliers

Les enfants qui ont des besoins particuliers sont également en hausse dans les camps de jour. En 2023, à Sherbrooke, 102 enfants ont été accompagnés dans le cadre du Programme d’intégration en camp de jour. La Ville prévoyait un budget de 247 000 $. En réalité, les coûts se sont élevés à 334 866,46 $.

«L’impact est surtout pour nos organismes délégués gestionnaires. À Sherbrooke, les camps de jour ne sont pas faits par la Ville directement. Ce sont des mandats qui sont donnés à sept organismes délégués gestionnaires. C’est eux qui sont responsables d’embaucher les ressources. C’est sûr qu’il y a un impact. Ils doivent engager davantage de ressources en lien avec les besoins des enfants », explique Andréanne Ferland, conseillère en loisirs à la Ville de Sherbrooke.

Elle estime que l’augmentation du nombre d’enfants provient d’une meilleure connaissance du programme au sein de la population.

Des équipements peuvent être achetés par les organismes afin d’adapter les installations, explique Mme Ferland. «Les organismes peuvent acheter par exemple une rampe pour faciliter la mobilité. Par contre, on essaie de trouver un site qui correspond aux besoins de l’enfant.»

Des enfants ayant un trouble du spectre de l’autisme, des problèmes de comportement, une déficience intellectuelle et un handicap visuel et physique.