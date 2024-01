Quitter le centre-ville pour mieux y revenir

«Je suis content d’être revenu, confie l’antiquaire. Surtout avec tous les récents changements au centre-ville. En plus, le local a été amélioré beaucoup. Le propriétaire lui a redonné ses matériaux nobles. En enlevant le gypse, il y avait de la brique derrière qui a été conservée. Le plancher de bois franc a été relooké, une mezzanine a été construite, l’éclairage est meilleur, le sous-sol a été rénové. J’ai le plus beau local du centre-ville!»

Claude Couture apprécie la métamorphose du centre-ville. Le quartier Well Sud. Le pont des Grandes-Fouches. Le stationnement Webster démoli, remplacé par les 100 places de stationnement au sol. Les nouvelles rues plus accessibles.

Moins de béton, plus de commerces et de restaurants, et enfin du concret.

«Même l’Hôtel Times, situé tout près, a changé les choses. Il ne faut pas l’oublier. C’est tout de même assez récent.»

En investissant dans son local, le propriétaire des lieux a su attirer de nouveau l'antiquaire Claude Couture avec un coût de loyer intéressant. (Maxime Picard/La Tribune)

L’antiquaire a donc parié sur l’effervescence du centre-ville en profitant surtout d’une belle occasion d’affaires, il ne faut pas s’en cacher.

«Après la crise économique en 2008, je changeais souvent quatre trente sous pour une piasse. J’ai décidé de rapetisser. J’avais un loft commercial ensuite sur Wellington Sud devant l’Auguste, sur rendez-vous. Le monde de l’antiquité a aussi changé. On vend beaucoup en ligne. Je suis sur Facebook, il y a des groupes sur les antiquités et je ne mise plus seulement sur les clients du centre-ville. Il faut avouer que pendant 12 ans, je travaillais sept jours par semaine ici et je me suis tanné du centre-ville. J’ai tout déménagé à Orford. Huit ans plus tard, le loyer n’avait augmenté que de 350$ par mois sur Wellington Nord. Je suis donc revenu en juin!»

Le pont était alors fermé et le centre-ville se transformait en un vrai chantier de construction.

« Au départ, le stationnement, c’était l’enfer. Ça n’avait pas de sens. Le stationnement Webster n’était pas accessible, il était en démolition. Mais depuis que les 100 espaces de stationnement sont disponibles au même endroit, tout a changé. Pour l’instant, ça va bien. Ce qui aidait aussi, c’était le stationnement gratuit lors des dernières semaines pour les Fêtes. Même quand il est payant, ce n’est pas si cher, se stationner à Sherbrooke comparativement aux grandes villes.»

Claude Couture observe un achalandage plus élevé depuis la nouvelle configuration routière et la destruction du stationnement Webster.

« La période des Fêtes a été très bonne, mais c’est souvent le cas. C’est difficile de dire à quel point que tout ça attirera les gens vers le centre-ville. Dans mon cas, pour venir travailler, c’est beaucoup plus facile! Mais on doit continuer à faire les bonnes choses pour amener les gens vers la rue Wellington. Le temps nous le dira à quel point ces projets sont bénéfiques. Pour l’instant, je suis content. Ce n’est pas le Klondike, mais je suis très satisfait depuis mon retour.