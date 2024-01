Le centre-ville sous l’oeil du O’Chevreuil: les dossiers chauds

Rue piétonnière

«Ce n’est pas encore décidé, mais je crois bien que la Wellington Nord deviendra piétonnière cet été. Est-ce que ce sera 100 % piétonnier? Juste piétonnier durant les événements, comme d’habitude? Ou encore, seulement la fin de semaine? Rien n’est officiel encore. Mais ce serait plus simple transformer Wellington Nord en rue piétonnière durant tout l’été, selon moi. Comme à Trois-Rivières. Ça devient peut-être plus compliqué pour recevoir ou envoyer des livraisons, mais ça prend un effort de tout le monde. On doit tous embarquer. Sinon, j’avais bien aimé aussi le sens unique avec piste cyclable comme l’an dernier. Nous l’été, ce n’est pas la période forte et si l’idée de la rue piétonnière peut améliorer notre période estivale, tant mieux!»

Les festivals

«J’aime beaucoup le centre-ville de Trois-Rivières et on se rapproche un peu du modèle avec le temps. C’est grâce aux institutions qui ont misé sur le centre-ville lors des dernières années. On pourrait en nommer plusieurs! Trois-Rivières mise aussi sur une population étudiante avec la présence de l’UQTR, mais la population se fait tout de même très vieillissante. Il y a beaucoup de retraités qui sortent au restaurant ou qui participent aux nombreux festivals organisés au centre-ville. Nous ici, on a le Sherblues & folks et Bouffe ton centro. On en a plusieurs autres, mais ils ne sont pas au centre-ville. Il y a aussi beaucoup de chansonniers, de groupes de musique et de petits spectacles dans les restos de Trois-Rivières alors qu’à Sherbrooke, c’est plutôt rare. Avec les derniers changements autour de Wellington, il devrait y en avoir plus à Sherbrooke. Avant, avec les problèmes d’accessibilité et de stationnement, ce n’était pas très gagnant. Maintenant, c’est possible. Je rêve d’ailleurs au jour où il y aura une longue table gastronomique sur la Well, comme sur la rue principale à Roberval, ce qui est devenu une tradition là-bas. Les gens pourraient prendre des commandes pour emporter ou amener leur lunch et on ferait un gros brunch le dimanche matin!»

Maxime Saumier, copropriétaire de la taverne américaine O'Chevreuil. (Archives La Tribune, Frédéric Côté/Archives La Tribune, Frédéric Côté)

La propreté

«On a encore du travail à faire côté propreté. Et pourtant, même en 2024 avec les poubelles partout, les gens réussissent à jeter leurs déchets à terre. Surtout les week-ends avec les bars ouverts ou lors des événements. Peut-être que les gens seront portés à faire plus attention au centre-ville, maintenant qu’il y a du nouveau. C’est comme quand on achète une nouvelle voiture, on y fait beaucoup plus attention!»

Well Sud

«Le changement de direction du sens unique sur Wellington Sud est audacieux! J’ai connu les belles années de la Well Sud quand j’étais plus jeune. Ça roulait, avec tous les bars. On n’avait même pas le temps de mettre notre manteau l’hiver pour passer d’un bar à l’autre tellement que c’était proche. Depuis ce temps, on assiste un peu au déclin de Well Sud. La Wellington était pas mal meublée et au fil du temps, ça s’est vidé tranquillement pas vite. Mais avec le quartier Well Sud, les gens se réapproprient cette portion du centre-ville. On a attendu le projet Well Inc pendant longtemps. On avait même ouvert le Parizzo en espérant que les gens prennent possession du quartier Well Sud, mais avec la pandémie, tout a été retardé et les gens commencent à déménager dans la tour. On accueille beaucoup de gens d’Ubisoft, qui sont sur la Well Sud, mais surtout des commandes du Granada ou de Lubie. Les organismes de la ville n’ont pas encore transféré leurs activités à 100 % sur Well Sud. Il y a aussi la question du télétravail, ce qui fait en sorte que les employés ne travaillent pas toujours dans les locaux. J’ai hâte de voir le résultat final quand tout le monde sera installé!»

L’itinérance

«Sherbrooke est quand même réputée pour prendre au sérieux le problème de l’itinérance. On cohabite bien je crois à Sherbrooke avec nos itinérants. Du moins, sur la rue Wellington, ça se passe plutôt bien! Ils sont bien encadrés et je pense même qu’on peut toujours en faire plus. Au centre-ville, l’itinérance n’est pas un problème. On apprend à les connaître, ils sont polis généralement, ils respectent bien les commerçants et on les respecte aussi. On rend d’ailleurs nos salles de bain accessibles par exemple et ils restent discrets.»