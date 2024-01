La lumière au bout du... pont des Grandes-Fourches

Le point de vue offert sur le centre-ville depuis la destruction du stationnement Webster et la construction du pont des Grandes-Fourches est bien différent. Les acquisitions de terrains et la décontamination ont toutefois fait passer la facture de 31 millions de dollars à 53,15 pour le pont. En 2018, le projet du pont signature était évalué à 36 millions de dollars. (Maxime Picard/La Tribune)

«Ça faisait longtemps que nous attendions ça, lance Françoise Taïsson, copropriétaire de la Tabagie Wellington. La clientèle avait quitté le centre-ville parce que les commerçants quittaient eux aussi le centre-ville. Il n’y avait presque plus rien ici sur Wellington Nord. Les restaurants fermaient, les boutiques aussi. On souhaite maintenant que les changements apportés au centre-ville fassent tourner la roue à nouveau et que les gens reviennent. Parce que pour l’instant, même le projet Well Sud ne donne pas les résultats escomptés, mais ça va venir j’espère!»

Avec un long retard et une facture gonflée à l’hélium, le pont des Grandes-Fourches a enfin été rendu accessible le 20 décembre dernier. Bien qu’il soit encore trop tôt pour évaluer les retombées après seulement un mois, ceux qui ont tout misé sur le centre-ville en espérant connaître du succès en affaires considèrent les derniers changements comme l’une des plus belles réalisations pour la vitalité du secteur. Car avec les rues Abénakis et Court, qui connectent désormais la rue des Grandes-Fourches Nord à la rue Dufferin, tout est plus rapide.

Terminé le fameux détour sur la rue Moore après avoir traversé le pont Terrill, qui obligeait les automobilistes à emprunter la toute petite rue Joseph-Rosenbloom pour ensuite tomber sur la rue Montréal et arriver finalement sur Dufferin. Le rond-point facilite aussi bien les choses.

«C’était compliqué pour les citoyens, imaginez pour les touristes, fait remarquer le copropriétaire de la taverne américaine O’Chevreuil, Maxime Saumier. Les habitudes ne changent pas du jour au lendemain, par contre. Il faudra changer nos réflexes: même moi j’oublie encore que ça débouche et je travaille ici chaque jour! Franchement, le pont et les rues qui débloquent vers la rue des Grandes-Fourches aident énormément le centre-ville. L’accessibilité a été grandement améliorée et ce sera encore mieux quand Grandes-Fourches se connectera à la rue Dépôt, qui est maintenant entièrement accessible aux automobilistes. »

Le nouveau pont des Grandes-Fourches et son point de vue spectaculaire vers l’hôtel de ville, la rivière Magog, la Cathédrale Saint-Michel et la rue Frontenac. (Maxime Picard/La Tribune)

«Tranquillement pas vite, on se détache du stéréotype comme quoi il est difficile d’avoir accès au centre-ville, observe l’homme d’affaires. Maintenant, le mot se passe: c’est agréable de venir au centre-ville. Les gens auront une belle expérience et le goût de revenir sera bien présent.»

«Personnellement, je sauve de précieuses minutes chaque jour grâce au pont et aux nouvelles rues, donc c’est aussi le cas des clients, confirme de son côté l’antiquaire Claude Couture. J’ai seulement hâte qu’ils détruisent l’ancien pont. D’ailleurs, comment ça, ce n’est pas déjà fait? Il y a un potentiel extraordinaire à exploiter rapidement dans l’aménagement des berges à cet endroit près de la rivière Magog. On doit rendre nos rivières accessibles aux citoyens.»

Mettre en valeur le patrimoine bâti

Il suffit de traverser le pont une première fois pour remarquer le point de vue spectaculaire vers l’hôtel de ville, la rivière Magog, la Cathédrale Saint-Michel et la rue Frontenac.

D’autres pièces du patrimoine se démarquent encore plus et décorent de façon différente le nouveau paysage du centre-ville grâce aux récents changements.

Comme l’ancienne Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke, située tout près de l’hôtel de ville, la centrale hydroélectrique Abénakis ainsi que le Séminaire de Sherbrooke et le Musée des beaux-arts.

« De notre côté, la nouvelle configuration routière représente pour nous une amélioration, confirme la directrice générale du Musée, Maude Charland-Lallier. En plus d’ajouter un accès vers la rue du Musée, elle réduit également la circulation automobile sur Dufferin, ce qui facilite la gestion de nos livraisons et permet un environnement plus paisible pour les piétons et les visiteurs des différents musées. »

La rue Abénakis plonge tout juste devant l'une des plus belles pièces du patrimoine sherbrookois, le Musée des beaux-arts, et mène aujourd'hui à la rue des Grandes-Fourches. L'accès à la rue Dufferin et à la rue Wellington Nord devient soudainement plus facile. (Maxime Picard/La Tribune)

«Il y a de belles réalisations au centre-ville, admet Maxime Saumier. On a touché le fond du baril il y a quelques années, mais on remonte la pente. On voit la lumière au bout du tunnel. L’an dernier, c’était probablement l’une des pires années et cette année, ce sera bien mieux. C’est un constat déjà et on est surpris. Je ne m’attendais pas à ça. Depuis la pandémie, il n’y avait que du négatif au centre-ville. C’était chantier de construction par-dessus chantier de construction. Ce qui rendait la circulation difficile tout comme le stationnement. Sherbrooke, ce n’est pas Montréal côté chantiers, mais ce n’était pas facile dernièrement.»

«On voit plus de gens depuis le début du mois, enchaîne-t-il. C’était difficile à évaluer entre Noël et le jour de l’An, puisque le O’Chevreuil avait des heures d’ouverture restreintes et le Parizzo était fermé. Mais on sent vraiment que l’achalandage au centre-ville est meilleur. On est bien contents, surtout parce que le centre-ville est maintenant devenu facile d’accès. Je viens à tous les jours et je trouve ça beaucoup plus agréable. Ce n’était pas un si grand détour, mais c’était tout un casse-tête, surtout pour les moins habitués comme les touristes. On entend surtout parler du stationnement depuis quelques semaines. Avec les 100 cases de stationnement rendues disponibles, c’est plus facile. Les gens avaient parfois l’habitude de se stationner jusqu’au Maxi par exemple, mais maintenant, ce n’est même plus nécessaire.»