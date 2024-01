Sherbrooke obtient 13 millions $ pour décontaminer des terrains au centre-ville

Il s’agit d’une deuxième somme accordée à Sherbrooke dans les dernières années pour la décontamination de terrains. En 2018, le premier ministre François Legault avait promis une somme de 10 millions à la Ville, un montant qui a été remis l’année suivante.

Les 10 millions ont par la suite été entièrement dépensés dans le projet de Well Sud, situé dans la zone d’innovation quantique DistriQ.

Une fois que la première subvention a été utilisée au complet, Sherbrooke était également admissible pour déposer une autre demande pour un nouveau fonds du gouvernement de Québec pouvant aller jusqu’à un maximum de 15 millions. On cite vendredi la «disponibilité budgétaire» pour expliquer pourquoi la Ville n’a pas obtenu le montant maximal.

«Dans le budget 2023-24, le gouvernement a voulu développer davantage le plein potentiel de la zone d’innovation de Sherbrooke», affirme d’emblée M. Bonnardel lors de son point de presse au QG de l’entrepreneuriat. Pour l’occasion, il était accompagné des députés caquistes Geneviève Hébert et André Bachand ainsi que plusieurs membres du conseil municipal de Sherbrooke.

L’aide financière additionnelle annoncée par le ministre permettra à Sherbrooke de «finaliser la décontamination, l’aménagement et la réhabilitation de terrains contaminés dans le secteur des Grandes-Fourches». «Le projet inclut le développement d’infrastructures publiques», précise M. Bonnardel.

La décontamination sera effectuée sur des terrains se trouvant entre la rue Montréal et la rivière Magog jusqu’à la rue Dufferin et la rivière Saint-François.

«En décontaminant et en réaménageant ces terrains, on sera en mesure d’attirer de nouvelles entreprises et des emplois bien payés dans le secteur des sciences quantiques et des technologies numériques.»

«Sherbrooke détient tous les ingrédients d’une zone d’innovation quantique de calibre internationale.» — François Bonnardel

«Il s’agit d’un legs précieux aux générations futures qui permettra à toute la collectivité de se réapproprier son espace et son centre-ville», commente de son côté le maire suppléant, Raïs Kibonge, à propos de l’importance de la décontamination de ces terrains.

Le maire suppléant Raïs Kibonge rappelle que la décontamination vient souvent avec de lourdes factures. (Jean Roy/La Tribune)

Calendrier à déterminer

Pour l’instant, la Ville de Sherbrooke ne sait pas encore à quel moment ils pourront accéder aux 13 millions de Québec.

«On vient de recevoir l’annonce. Donc, on va travailler [dans les prochains mois] sur la planification des prochaines années. Subséquemment, probablement dans les deux premiers trimestres de l’année, on va arriver de façon très structurée pour la suite pour dire comment on va utiliser l’enveloppe», estime le directeur du bureau de coordination du développement économique à la Ville de Sherbrooke, Philippe Cadieux.

Une fois l’étape de la planification complétée, M. Cadieux s’attend à recevoir le financement promis «le plus rapidement possible»

L'enveloppe de 13 millions ira spécifiquement au secteur des Grandes-Fourches. (Jean Roy/La Tribune)

«Pas une question d’argent»

Invité à commenter l’annonce de jeudi concernant l’accélération de la formation de constables spéciaux en réponse à l’agression au couteau d’un interprète à Longueuil le 9 janvier dernier, François Bonnardel croit qu’il s’agit d’«un pas immensément important».

«Ce qu’on souhaitait avec l’école nationale [de police], c’était d’accélérer le pas. [...] 144 constables seront formés dans la prochaine année d’ici février 2025 pour compenser les 110 qui nous manquent présentement», note le ministre de la Sécurité publique.

«Quand il arrive une situation comme celle-là, c’est toujours un cas de trop. Ce qui est arrivé à cet interprète est immensément malheureux.» — Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel

Avant de mettre en place de nouvelles mesures comme l’ajout d’arches de sécurité dans tous les palais de justice du Québec, M. Bonnardel prévoit rencontrer les juges en chef d’ici la fin du mois pour «évaluer la situation», mais réitère que «ce n’est pas une question d’argent».