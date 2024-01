Locataires, aînés… et avides d’information

En pleine saison de réception des augmentations de loyer, ces derniers sont plus que jamais à la recherche d’information sur leurs droits et le fonctionnement des baux. À preuve, près de 150 aînés se sont déplacés jeudi à cette séance visant à les outiller face aux enjeux pouvant les affecter en tant que locataires. Il s’agit d’une seconde rencontre puisque l’initiative de la députée Christine Labrie avait d’abord fait salle comble en décembre en accueillant 300 personnes.

On ressent d’ailleurs une inquiétude grandissante liée à la crise de logement parmi les participants. «Oui, ça augmente plus qu’avant, alors on veut s’informer dans ce temps-là», a lancé André Roy en se rendant vers la table pour récupérer plus de documentation à la sortie de la rencontre.

Certains critiquaient ouvertement les augmentations qui commencent à arriver en vue du renouvellement des baux arrivant à terme le 30 juin 2023. Une locataire qui préférait ne pas se nommer déplorait par exemple la volonté de son propriétaire de faire passer le loyer de 1320 $ à 1600 $ par mois en utilisant la clause F du bail, qui permet une hausse supérieure au plafond recommandé lorsque l’immeuble a moins de cinq ans.

La locataire en question s’est finalement fait offrir un « rabais » pour atteindre 1500 $ cette année, puis passer à 1600 $ en 2025, la dernière année où s’appliquera la clause F. On arriverait tout de même à une hausse de 13,6 % au 1er juillet prochain.

«Moi, je dénonce ça. C’est un cadeau empoisonné, c’est une forme de détournement. Ce n’est pas sincère», a décrié la locataire en question. À son arrivée en 2020, le loyer était de 1100 $ par mois, a-t-elle rapporté pour illustrer la progression.

Elle s’inquiète déjà de son budget pour la prochaine année. «C’est compliqué, on doit faire des concessions. On coupe dans la nourriture, on coupe dans toute…», s’est-elle résignée.

Une autre n’avait pas à subir une augmentation d’une telle ampleur, mais affichait la même inquiétude. «Tout augmente, mais nous autres, nos revenus n’augmentent pas. Au bout du compte, il nous en reste de moins en moins», a-t-elle exprimé.

Quelques conseils

Plusieurs représentants d’organismes présents et la députée de Sherbrooke ont voulu prévenir les locataires d’accepter tout bonnement les augmentations proposées.

«On n’a rien à perdre à négocier», rappelait ainsi Isabelle Guérard, de la section sherbrookoise de l’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées.

«Souvenez-vous que vous avez le droit de refuser [l’augmentation] et de rester dans votre logement, même si ce n’est pas écrit», a aussi soulevé Mme Labrie en spécifiant que certains propriétaires omettent de mentionner cette option dans leurs communications.

«Il y a gros du monde qui sentent qu’ils n’ont pas de défense. Moi, je suis pas trop nerveux et j’ai mes deux garçons sur lesquels je peux me fier, mais j’en vois qui sont plus inquiets», a mentionné André Roy.

L’augmentation moyenne suggérée en 2024 par le Tribunal administratif du logement (TAL) pour un logement chauffé à l’électricité s’élève à 4 %, en hausse par rapport aux années précédentes.

Une protection particulière s’applique par ailleurs aux locataires de 70 ans et plus, qui ne peuvent être évincés, sauf exception. Les intervenants présents ont invité les locataires ayant des questionnements à contacter les organismes d’aide ou le bureau de circonscription pour obtenir les éclaircissements et de l’assistance sur leur situation particulière.