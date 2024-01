L’ancien Vieux Clocher de Sherbrooke sera démoli

C’est ce qu’a confirmé le service des communications de la Ville de Sherbrooke à La Tribune. Ce permis est «normalement» valide pour une période d’un an.

Des conteneurs sont visibles sur le site de l’ancienne salle de spectacle.

Selon une étude fournie par l’entrepreneur, les coûts de réhabilitation sont plus élevés que la valeur inscrite au rôle d’évaluation, indique-t-on du côté de la Ville de Sherbrooke.

«La Ville a demandé une contre-expertise de cette étude qui est arrivée à la même conclusion», ajoute-t-on.

Concrètement, le règlement sur la démolition d’immeuble de la Ville de Sherbrooke prévoit qu’une demande de démolition pour un immeuble qui est «dans un état avancé de détérioration qui rend impossible l’occupation pour lequel l’immeuble est destiné, et ce, sans que soit réalisé des travaux d’une valeur supérieure à la valeur de l’immeuble inscrite au rôle d’évaluation foncière en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale» n’est pas assujettie à une autorisation du comité de démolition.

Selon le rôle d’évaluation, la valeur du bâtiment s’élève à 254 500$. Celle de l’immeuble, incluant la valeur du terrain, se chiffre à 837 300 $. La demande de démolition complète a été déposée le 21 février dernier.

Les portes du bâtiment sont barricadées. (Maxime Picard/La Tribune)

La Ville de Sherbrooke est en train de revoir le processus menant à l’obtention d’un permis de démolition. La commission de l’aménagement du territoire a proposé une réforme règlementaire en juin dernier.

La conseillère municipale et présidente de la commission de l’aménagement du territoire, Geneviève La Roche, a été déçue d’apprendre qu’un permis de démolition avait été délivré sans que le dossier soit analysé par le comité de démolition.

«C’est un bâtiment qui valait la peine qu’on prenne le temps de se poser des questions et d’entendre le public», dit-elle.

La nouvelle mouture du règlement de démolition entrera en vigueur en 2024, soutient Mme La Roche. «Si la demande avait été déposée juste un peu plus tard, avec les nouvelles dispositions légales, il [le Vieux Clocher de Sherbrooke] aurait dû aller devant le comité de démolition. Les règles sont en train de changer justement parce que je pense qu’autant au niveau municipal que provincial, on veut de plus en plus protéger ce genre d’édifice et s’assurer que s’il y a démolition, c’est parce qu’on a tout fait pour l’éviter.»

Mme La Roche est bien consciente que le bâtiment nécessite d’importants travaux de décontamination et de mise aux normes. Le bâtiment contient de l’amiante, précise-t-elle.

Avec la nouvelle règlementation, tous les immeubles ayant une valeur patrimoniale devront passer devant le comité de démolition, explique la conseillère. «L’état du bâtiment à lui seul ne peut pas créer une exception avec la nouvelle règlementation. On fait vraiment une analyse plus globale avant de dire qu’il peut y avoir une exception.»

Des logements souhaités par Paul Gingues

Le conseiller municipal du district de l’Université, Paul Gingues, mentionne que le Vieux Clocher de Sherbrooke était dangereux tout en soulignant son caractère patrimonial. «Il a fallu que je demande à la Ville d’installer des barricades il y a quelques années parce que des morceaux de l’église tombaient au sol. C’était rendu dangereux.»

M. Gingues espère que des logements seront construits sur le terrain de l’ancien Vieux Clocher. «Si les intentions des promoteurs sont d’en faire du logement, je suis obligé de saluer ça. On a un grand déficit de logements. On parle souvent de logements étudiants dans le secteur. [...] La mixité, on aime ça. Ce serait quelque chose qui pourrait être intéressant du logement étudiant dans ce secteur à deux pas de l’université. Il y a une épicerie et des restaurants pas tellement loin. Ça pourrait donner un souffle nouveau à ce secteur.»

Avec la piste cyclable qui sera construite sur la rue Lalemant et qui passera derrière Humano District pour rejoindre la rue du Montagnais, la mobilité durable sera améliorée, selon M. Gingues.

L’ancien lieu culturel a changé de mains à plusieurs reprises. En 2009, l’Université de Sherbrooke avait déboursé 1,26 million de dollars pour en faire l’acquisition. En 2015, l’établissement d’enseignement a vendu le Vieux Clocher de Sherbrooke à la suite d’une offre d’achat non sollicitée.

Les propriétaires actuels sont Karine et Mario Vaillancourt. Ils avaient mis en vente l’immeuble en 2016. Il y a sept ans, plusieurs travaux étaient déjà nécessaires pour remettre en état la bâtisse.

La Tribune n’a pas été en mesure de s’entretenir avec Karine Vaillancourt.