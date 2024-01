Il obtient 870 $ de la Ville après un passage dans un nid de poule

Son véhicule était entre les mains d’une autre conductrice, lorsque celle-ci a buté un nid de poule sur le boulevard du Plateau Saint-Joseph à Sherbrooke, endommageant les jantes de la voiture. L’existence et la profondeur du trou, qui était complètement recouvert d’eau, ne pouvaient pas être soupçonnées, a-t-elle témoigné en cour. La pluie avait été abondante ce jour-là.

Selon le plaignant, l’absence de signalisation prévenant les automobilistes de cet obstacle portait à conclure que la Ville a fait preuve de négligence.

« Les conditions météorologiques, le statut d’artère principale du tronçon de rue concerné et la circulation lourde et abondante qu’on y trouve auraient justifié, dans ce cadre, une surveillance particulière qui n’existe qu’en période de dégel et non le 18 juillet, date de l’accident », a statué le juge de la Cour du Québec Denis Lapierre dans son jugement du 13 décembre. Selon lui, le nid de poule décrit correspond à la notion de « piège » en droit civil soit « une situation intrinsèquement dangereuse ne pouvant être détectée à temps pour éviter un dommage ».

Les 866,80 $ que recevra le propriétaire du véhicule représentent cependant une somme bien inférieure à ce qu’il réclamait au départ, soit 2062,15 $ pour le remplacement de ses jantes et leur alignement. Pour le juge Lapierre, la preuve de dommages soumise n’était pas suffisante, notamment puisque les roues endommagées n’avaient pas été remplacées et que rien ne prouvait qu’elles devaient l’être, plutôt que simplement réparées.

De son côté, la Ville de Sherbrooke avait plaidé l’article 604.1 de la Loi sur les cités et villes, qui exonère une municipalité en cas de dommages causés par l’état de la chaussée à certaines composantes d’un véhicule. Or, cet article l’exemptait de responsabilité pour des dommages aux pneus ou au système de suspension, mais pas aux jantes, a soulevé le juge.