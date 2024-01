Une friperie à 1$ ouvrira ses portes à Sherbrooke

Meubles, vêtements, jouets : tous les biens en bon état sont les bienvenus alors que la boutique récolte présentement les dons.

Le friperie Uni-Vert est déjà installée depuis une dizaine d’années à Danville. La demande est si forte que la propriétaire, Célina Lebrun, a pris la décision d’ouvrir un deuxième commerce du même nom à Sherbrooke.

«On prend tout ce qui est encore bon. On a déjà eu des pneus ou des frigos», explique-t-elle.

Plusieurs clients de Sherbrooke, Montréal, Québec, de la Beauce et même de la Mauricie font la route jusque dans la petite municipalité de la MRC des Sources en quête d’objets à bas prix, souligne Mme Lebrun.

Mais comment un commerce local arrive-t-il à survivre en vendant la majorité de ses articles à 1$?

«On vend tellement qu’on arrive à subvenir aux frais fixes. Notre mission est de vendre le moins cher possible. L’année passée, on a dû augmenter certaines choses à 2$ parce que les frais fixes ont augmenté. [...] À un moment, les frais vont dépasser les chiffres de vente. On n’aura peut-être pas le choix d’augmenter autre chose à 2$ ou mettre des choses à 3$. Tant que tout le monde a son salaire, on est correct», explique Mme Lebrun.

Chaque année est plus achalandée que la précédente pour la friperie Uni-Vert, raconte la propriétaire. «On est vraiment à contre-courant, plus les autres magasins en arrachent, plus on vend. [Les gens] n’ont pas les moyens d’acheter un jouet neuf à 150$ donc ils viennent acheter le même usagé à 1$ ou 2$.»

L’ouverture de la boutique à Sherbrooke est entièrement liée au nombre de dons. Célina Lebrun souhaite ouvrir le commerce une fois qu’elle aura recueilli plus de 30 000 objets. «À 1$ de l’objet, je ne peux pas acheter. Le concept en est un d’entraide.»

Elle vise cependant le 1er mars comme date limite pour ouvrir le commerce sur la rue Alexandre.

La friperie Uni-Vert Sherbrooke a commencé à amasser les dons de la population. (Maxime Picard/La Tribune)

Une mission d’entraide

L’entraide est au cœur de la mission de cette friperie. Un pot où les gens peuvent y déposer de la monnaie est disposé sur le comptoir de la caisse à Danville. Les clients peuvent faire don de leur monnaie afin de payer les achats d’un prochain client. «Certains clients à Danville ne peuvent pas se payer trois chandails», raconte la propriétaire.

La majorité des clients donnent au suivant, mentionne M. Lebrun. Cette initiative devrait être reconduite à Sherbrooke.

Dix employés œuvrent actuellement à Danville. Mme Lebrun croit que ce chiffre pourrait doubler à Sherbrooke. «Je pense que l’achalandage et les ventes ici vont être plus que ce qu’on pense.»

Alors que le commerce n’est pas encore ouvert, plusieurs personnes ont déjà indiqué leur volonté d’y travailler, selon Mme Lebrun. Le processus d’embauche devrait démarrer dans la semaine du 14 janvier.

Les dons réalisés par la population aident non seulement le futur acheteur, mais également toute l’équipe de la friperie Uni-Vert, rappelle Miriam Dagenais, actuelle gérante du commerce à Danville et qui deviendra la gérante de la succursale de Sherbrooke.

Elle estime que les gens sont de plus en plus intéressés par le recyclage et les achats responsables.

La vocation des friperies tend à se transformer avec les années, renchérit Mme Lebrun. Bien que son commerce offre la possibilité aux personnes dans le besoin de se procurer des biens à faible coût, sa friperie permet également aux gens de diminuer leur empreinte écologique en plus de leur permettre d’économiser de l’argent.

«On n’est pas obligé d’avoir de la difficulté à boucler les fins de mois pour dépenser intelligemment, recycler, récupérer, réutiliser», croit-elle.

La friperie Uni-Vert est ouverte depuis plusieurs années à Danville. Année après année, l'achalandage ne dérougit pas selon la propriétaire Célina Lebrun. (Friperie Uni-Vert)

Une friperie, pas un dépotoir

Il n’est pas rare que la friperie Uni-Vert reçoive des dons brisés, souillés ou inutilisables, explique M. Dagenais.

Serviettes hygiéniques utilisées, couches souillées et vêtements tachés de manière importante sont quelques exemples d’objets irrecevables qu’elles ont dû trier. «Il y a des semaines à Danville où 50% des dons qu’on reçoit s’en vont à la poubelle ou à la récupération.»

Célina Lebrun lance un appel à la sensibilisation : ce ne sont pas tous les objets qui peuvent prendre la direction des friperies.

Les objets qui sont irrecevables engendrent des frais de plusieurs milliers de dollars pour l’entreprise notamment en ce qui concerne la gestion des déchets.

Si la situation ne se résorbe pas, Mme Lebrun sera dans l’obligation de revoir ses prix.

Les heures où il est possible de faire des dons à la succursale de Sherbrooke sont indiquées sur la page Facebook Friperie Uni-Vert Sherbrooke.