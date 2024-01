Le fédéral investit 772 500 $ dans la recherche environnementale à l’UdeS

Ainsi, les bassins hydrographiques pour la santé, les fenêtres biologiques dans les sites d’enfouissement pour l’atténuation du méthane, l’analyse des répercussions des données bathymétriques sur la cartographie des zones inondables et l’initiative sur les zones clés pour la biodiversité au Québec seront financés.

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures à l’Université de Sherbrooke, Jean-Pierre Perreault, indique que près de 250 millions ont été investis l’an dernier en termes de recherches dans les différentes sphères de l’organisation.

«[Dans ce cas-ci], la beauté de la chose, c’est que ce sont des projets réalisés au compte du ministère de l’Environnement et du Changement climatique, a-t-il précisé en mêlée de presse en marge de l’annonce. C’est un peu comme une commande que nous passe le ministère qui est réalisée par différents partenaires. Souvent, le prochain partenaire qui va amener la technologie ailleurs est déjà impliqué dans le projet. C’est donc de la recherche appliquée.»

Présent sur place pour effectuer l’annonce, le ministre Steven Guilbeault croit que cette nouvelle constitue «une façon de reconnaître l’excellence du travail qui est fait, notamment dans le domaine de la recherche en environnement, à la fois pour nous aider à identifier les enjeux, mais beaucoup de travail sur les solutions», a-t-il expliqué aux journalistes présents à la conférence de presse.

Projets

L’Université recevra jusqu’à 400 000 $ sur cinq ans pour étudier les bassins versants des lacs et évaluer le lien entre les modifications des bassins versants et la santé des écosystèmes dans le contexte des changements climatiques.

Le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbault. (Adrian Wyld/Archives La Presse Canadienne)

« Le projet permettra de générer de nouvelles données et connaissances qui profiteront à la fois à la communauté scientifique et au public canadien, puisqu’elles pourront notamment éclairer l’utilisation judicieuse des sols et la gestion de l’eau », peut-on lire dans le communiqué de presse.

Autrement, 192 000 $ seront utilisés sur deux ans pour «mener des recherches portant sur les fenêtres biologiques dans les sites d’enfouissement, qui pourraient contribuer à réduire leurs émissions de méthane à un coût relativement faible».

« Une fenêtre biologique est un système d’atténuation du méthane dans lequel des parties de la couverture existante du site sont remplacées par des matériaux biologiquement actifs, comme de la terre grossière ou du compost, précise-t-on. Le gaz issu des sites d’enfouissement qui s’échappe des déchets passe par la fenêtre biologique, où des bactéries contribuent à réduire sa teneur en méthane. Les résultats de la recherche contribueront au perfectionnement des connaissances et à la conception d’outils qui aideront les utilisateurs à élaborer et à construire des fenêtres biologiques dans un plus grand nombre de sites d’enfouissement au Canada.»

Steven Guilbault convient lui-même que «la gestion du méthane peut avoir l’air un peu anodine». «Mais à l’échelle planétaire, si on fait ce que le Canada propose de faire, c’est presque un degré Celsius de moins en termes de réchauffement de température d’ici 2100. C’est massif. Ce sont des milliards de tonnes de CO2 équivalent qui ne se retrouveraient jamais dans l’atmosphère», s’enthousiasme-t-il.

Quelque 80 000 $ seront utilisés pour «un projet de recherche qui étudiera les répercussions des techniques de collecte de données bathymétriques (topographie sous-marine) sur les résultats de la cartographie des inondations».

«D’être capable de prévoir le plus possible le niveau de ces inondations va nous aider à sauver des vies, à réduire les impacts et les dégâts sur les ménages», croit Steven Guilbault.

Une autre somme de 100 000 $ servira à «désigner des zones clés pour la biodiversité au Québec». «Présentes dans les milieux terrestres, marins et d’eau douce, ces zones abritent des espèces et des écosystèmes rares et menacés, ainsi que des processus naturels essentiels. Les zones clés pour la biodiversité sont des zones importantes pour assurer la pérennité de la biodiversité et sont désignées grâce à des critères précis et mesurables», précise-t-on dans le communiqué de presse.