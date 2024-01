La solution à l’intersection de la 220 et de la 249 est «efficace» pour le Ministère

L’endroit avait effectivement acquis une triste réputation avec une série d’accidents, plus précisément 31 répertoriés par le Ministère entre 2010 et 2018, dont trois avec blessés graves et 14 avec blessés légers.

La configuration actuelle, qui a été réalisée en novembre 2019, comprend maintenant des arrêts obligatoires dans chacune des directions. Pour 2020, 2021 et 2022, trois accidents ont été recensés, et les données de 2023 ne sont pas encore disponibles, toujours selon le MTMD. Sur les trois mentionnés, on parle de deux accidents matériels et d’un autre impliquant un cycliste.

Le croisement du chemin Rhéaume et du chemin de Saint-Élie vu des airs. (Maxime Picard/La Tribune)

« En comparaison avec le nombre d’accidents antérieurs à l’installation des panneaux d’arrêt, ces données amènent à conclure en une bonne efficacité de l’aménagement actuel », affirme le Ministère.

D’après nos calculs, on est effectivement passé d’une moyenne de 3,4 accidents par année à un seul, et de moindre gravité. Pour cette raison, la solution d’aménager un carrefour giratoire, d’abord envisagée à l’époque, n’est plus dans les cartons. Le MTMD cite également la complexité de ce genre de projet, notamment en raison de la nécessité d’acquérir des terrains pour le réaliser.

En plus des arrêts obligatoires, la configuration actuelle comprend également des panneaux munis de clignotants pour annoncer l’arrêt, des îlots déviateurs en béton et des panneaux demandant de céder le passage.

L'une des nouvelles composantes de signalisation installées à l'approche de l'intersection. (Maxime Picard/La Tribune)

« Cet aménagement faisait partie des recommandations d’une étude de sécurité réalisée par le Ministère en 2018 ayant comme objectif de dégager les différentes options afin de réduire de façon significative les accidents », rappelle aussi le MTMD.