«Ça fait très chaud au cœur»: un événement pour aider les personnes itinérantes au centre-ville

Musique, tables pleines à craquer de vêtements, boîtes de nourriture sous un chapiteau: l’installation temporaire faite samedi au parc situé à l’intersection des rues Alexandre et Aberdeen avait des proportions impressionnantes pour un événement de la sorte.

Des proportions qui ont impressionné même l’instigatrice de l’événement, Nathalie Descoteaux. Au départ, elle a simplement publié un message sur Facebook, signifiant qu’elle souhaitait trouver une manière d’offrir une soupe chaude à des personnes en situation d’itinérance au début de l’année.

«Puis, ç'a dégénéré», rigole-t-elle, s’empressant d’ajouter que l’expression était utilisée dans «le bon sens».

«Quelqu’un m’a écrit pour me proposer ses services de DJ, puis j’ai reçu des dons en nourriture et près de 800$ en argent. Avec ça, j’ai acheté plein de choses au Dollarama, dont des vêtements chauds, que j’ai mis dans des sacs-surprises pour femmes et hommes ou qu’on donne individuellement. Il y a aussi du café et de la soupe maison qu’on fait cuire ici», explique Mme Descoteaux.

Du café, de la soupe maison et des collations étaient offerts. (Maxime Picard/La Tribune)

Sa fille Natacha entreposait chez elle certains dons avant l’événement. Elle a aussi été surprise par la quantité de matériel recueilli pour les personnes itinérantes.

«Ce n’est pas compliqué, j’allais chercher le linge de mon enfant dans sa chambre et je devais enjamber les piles de vêtements destinés à notre événement aujourd’hui. Je n’avais même plus de place dans ma cuisine!» se souvient-elle.

«C’est un beau set up. C’est merveilleux et ça fait très chaud au cœur de voir les nombreux dons reçus», ajoute Steve Houle, qui assistait Mme Descoteaux dans l’organisation de l’événement.

Plusieurs commanditaires ont aussi fourni certains services pour assurer la bonne tenue du rassemblement.

Tous les objets n’ayant pas trouvé preneur samedi seront remis à des organismes œuvrant en itinérance, précise d’ailleurs l’organisatrice. Les dons reçus après l’achat de nourriture et de vêtements seront eux aussi remis à des œuvres caritatives.

Steve Houle et Nathalie Descoteaux. (Maxime Picard/La Tribune)

Difficile réalité

Il s’agit du premier événement d’une telle envergure organisé par Mme Descoteaux, qui avait cependant pris l’habitude dans les dernières années d’aider comme elle le pouvait les personnes en situation d’itinérance.

«On ne sait jamais quand ça peut être notre tour. Les loyers coûtent de plus en plus cher, comme un peu tout dans la vie. D’ailleurs, si j’avais continué sur le chemin que je prenais par le passé, peut-être que j’aurais vécu cette réalité aussi. Et j’aurais aimé que des gens m’aident», affirme-t-elle.

Une personne en situation précaire rencontrée sur place souligne qu’il est «honnêtement apprécié» de voir des gens donner de leur temps ou de leur argent pour venir en aide à ceux qui en ont besoin.

Une trentaine de bénévole étaient à l'œuvre entre 11h et 15h. (Maxime Picard/La Tribune)

«Je me dois d’avoir un budget serré et les mois où je fais une erreur, comme ce mois-ci, je me retrouve dans le trouble. Des initiatives comme celle-là soulagent bien des gens», dit-il.

«Soulager, c’est une chose, poursuit-il, mais j’aimerais voir plus de gens s’impliquer pour sortir les gens de la rue. Ce n’est pas vrai qu’on est tous irrécupérables.»