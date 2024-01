Le deuxième procès de Samuel Ducharme avorte

L’annonce de la décision de la juge a provoqué une onde de choc dans la salle de cour, alors que les deux parties s’étaient préparées à plaider sur les deux requêtes en entrant en salle de cour.

«L’État, dans son sens large, a failli dans son obligation d’offrir un procès dans un délai raisonnable», a -t-elle conclu sur le banc.

Le dossier aurait dû être entendu avant le 18 janvier pour éviter cet arrêt de procédures de type Jordan.

«On constate au dossier que l’obtention de dates pour le procès fut difficile, périlleux malgré les nombreuses demandes à nos juges coordonnateurs. Ceci est dû au manque d’effectifs, de ressources à la justice », a lancé la juge.

Déjà, le report du procès, le 15 novembre dernier, en raison d’une communication déficiente pouvait laisser dessiner l’approche d’un arrêt Jordan.

«Je dois souligner que la défense et la poursuite ont travaillé d’arrache-pied durant la période des Fêtes afin d’être prêts et proactifs. Je vous en remercie toutes les deux», a-t-elle prononcé devant la procureure aux poursuites criminelles et pénales Maude Lapointe et l’avocate de la défense Ariane Bergeron St-Onge.

« Le constat demeure malgré tout le même, a-t-elle poursuivi. Le tribunal ne peut terminer ce dossier dans les délais prescrits. Je souligne le courage de [la plaignante] d’être sortie de l’ombre après 10 ans de silence. Ces gestes vont demeurer impunis, non tranchés, puisque le tribunal ne pourra pas les évaluer à leur juste valeur, et ce malgré les répercussions négatives sur son quotidien. »

Surprise sans la salle

«C’est sûr que quand on a fixé les deux journées de procès, on s’attendait à être en mesure de terminer le procès, donc on ne s’attendait pas à devoir plaider au niveau d’un arrêt Jordan, déclare la procureure Maude Lapointe en entrevue. C’est certain que pour le Ministère public, aujourd’hui, ce n’est pas ce à quoi on s’attendait ni ce qui était souhaité. Maintenant, c’est la décision qui a été rendue compte tenu des délais et de ce qui s’en venait et du fait que le procès n’était pas terminé. »

Les journées de procès de lundi et vendredi qui étaient prévues ont en effet finalement été utilisées pour traiter un autre arrêt des procédures, celui-ci de type Babos.

L’avocate de Ducharme, Me Ariane Bergeron St-Onge, plaidait que des erreurs et atteintes auraient eu lieu pendant l’enquête, ce qui pourrait permettre d’obtenir un arrêt des procédures en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés. La défense plaidait notamment que le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) avait mené une enquête biaisée, que ses notes étaient insuffisantes et que certaines preuves étaient manquantes au dossier.

C’est vendredi matin que la juge Beauchesne a également évoqué que la requête d’arrêt Jordan de la défense déposée il y a quelques mois était toujours active, et qu’elle a invité les parties à se préparer à plaidoyer en après-midi.

Qu’est-ce que l’arrêt Jordan ?

Selon la Cour suprême du Canada, «si le procès d’un accusé prend trop de temps, il peut être arrêté. Cela signifie que l’accusé ne sera ni déclaré coupable ni acquitté.»

La plupart des procès devraient être terminés dans un délai de 18 ou de 30 mois après que les accusations eurent été portées, selon le type de procès dont il est question.

«L’arrêt Jordan dit aux juges de ‘’présumer‘’ que tout délai plus long est ‘’déraisonnable‘’, sauf si quelque chose d’inhabituel justifie ce délai.

«Le message qu’a envoyé cet arrêt est que tous les acteurs du système de justice ont un rôle à jouer pour faire en sorte que les personnes accusées soient jugées dans un délai raisonnable. La Couronne doit être bien organisée, elle doit partager l’information avec la défense sans délai, et elle ne doit pas faire perdre de temps aux tribunaux. Pour sa part, la défense doit être prête à commencer le procès si le tribunal et la Couronne sont prêts à le faire. Les juges qui président les procès doivent éviter les délais quand ils le peuvent, et ce, même si cela peut vouloir dire refuser une demande de remise ou d’ajournement de la défense.

Source : Cour suprême du Canada

Plus de détails à venir.