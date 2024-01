L’aéroport de Sherbrooke trouve son nouveau directeur général

La directrice générale par intérim de la Corporation de développement de l’aéroport de Sherbrooke, Karine Boutin, en a fait l’annonce vendredi par voie de communiqué.

«En plus d’avoir travaillé deux ans à l’Aéroport de Sherbrooke comme préposé à la gestion des opérations aériennes et des services au sol, il est aussi commandant en second pour Air Transat ou il vole sur les Airbus A321 de la compagnie. Il a également volé dans le passé pour Évasion Air Élite au Nouveau-Brunswick, Airmedic, puis Jazz Aviation sur le réseau Air Canada Express», explique-t-elle dans le document.

Bertrand Gallot, nouveau directeur général de la CDAS. (Courtoisie, LinkedIn)

Mme Boutin ajoute d’ailleurs que Bertrand Gallot «connaît bien» l’aéroport de Sherbrooke, comme il y a fait son cours de pilotage.

«De son emploi antérieur à CYSC, Bertrand avait aussi participé au développement de plusieurs projets techniques et administratifs toujours actuels et opérationnels», ajoute-t-elle.

M. Gallot possède aussi des aptitudes en gestion des ressources humaines, affirme Mme Boutin.

Bertrand Gallot succède donc ainsi à Mme Boutin, qui a pris le poste de manière intérimaire après le départ de Jefferson Duplain-Lafferière en novembre dernier. M. Duplain-Lafferière avait pris le poste en février, prenant le relais de Christian Bellehumeur. Ce dernier occupait le poste par intérim, après la démission de Jean-François Ouellet en mai 2022.

Au moment d’écrire ces lignes, Karine Boutin n’avait pas rappelé La Tribune.

Plus de détails à venir...