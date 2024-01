Le Syndicat de l’enseignement de Champlain « rassuré » par la suspension de Nancy Beattie

Le SECCL a confirmé jeudi en après-midi à La Tribune la suspension de Mme Beattie.

Le SECCL s’est récemment prononcé par un vote de non-confiance à l’égard de la directrice Nancy Beattie. « Ça fait plusieurs années que le Syndicat de l’enseignement du Collège Champlain de Lennoxville constatait des manquements administratifs, des problèmes de communication, des enjeux de climat de travail, aussi un roulement de personnel fréquent notamment dans des postes de gestion au sein de notre institution. Tout ça a contribué à une érosion de la confiance de nos membres envers la gestion du collège », explique la présidente de SECCL, Brigitte Robert, en entrevue avec La Tribune.

Le cas de Nancy Beattie devant le Tribunal administratif du travail concernant une plainte de harcèlement psychologique a été « l’élément culminant » menant au vote de non-confiance envers la directrice du collège constituant, ajoute-t-elle.

« C’était très proche de l’unanimité », souligne-t-elle à propos du vote.

Sans vouloir entrer trop dans les détails, Mme Robert mentionne qu’il y avait des problèmes en ce qui concerne le leadership pédagogique et la gestion des ressources humaines et financières du collège.

Des allégations de harcèlement psychologique ont été mises en lumière par CBC.

La décision de suspendre Mme Beattie a été prise lors d’une séance du conseil d’administration mercredi soir, rapporte CBC.

« Ce n’est vraiment pas quelque chose qui se fait à la légère. Par contre, on croit quand même que c’était nécessaire et inévitable pour nous. On croit que le conseil d’administration a fait un pas dans la bonne direction afin de rétablir le problème de confiance des enseignants et des enseignantes, mais aussi de rétablir la réputation de notre institution et de contribuer généralement à un climat de travail sain », résume la présidente syndicale.

Le Collège Champlain de Lennoxville fait partie du Collège régional Champlain incluant également le Cégep Champlain St. Lawrence et le College Champlain St-Lambert.

La Fédération des cégeps n’a pas souhaité commenter ce cas.

Au moment d’écrire ces lignes, La Tribune n’avait pas été en mesure d’obtenir une entrevue avec le directeur général par intérim du Collège régional Champlain, Yves Rainville. Le service des communications du Collège Champlain de Lennoxville n’avait également pas retourné notre demande.