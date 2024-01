L’Association des locataires et le SARL doivent être « complémentaires », estime Normand Couture

Après plusieurs mois de spéculation, l’ALS a officiellement perdu le 11 décembre sa subvention fournie annuellement par la Ville. L’arrivée au printemps du SARL financé à 90% au provincial a été entre autres citée pour justifier cette décision du côté de Sherbrooke qui considérait la subvention à l’ALS maintenant obsolète.

Pour Normand Couture de l’ALS, cette explication n’est pas acceptable comme les deux services n’ont pas le même mandat. « Le service qui a été mis en place, c’est un service de recherche de logement. Donc, c’est quand les gens se retrouvent à la rue. [...] Nous, notre travail, ce n’est pas la recherche de logement. »

« [L’Association des locataires] permettait aux ménages locataires de défendre leurs droits, de s’assurer de vivre dans un logement de qualité et de se maintenir en logement. Quand tu peux réussir à faire reconnaitre tes droits, tu as moins de chances de te retrouver à la rue », précise M. Couture.

Pour lui, l’existence d’un service d’information et d’un service de recherche est fondamentale dans la crise actuelle. « Ces deux services qui sont complémentaires et nécessaires. »

« On ne comprend pas que la Ville ait pris cette décision-là. Même le contrat qui avait été rédigé entre la Ville et l’ALS, on parlait qu’une des tâches que l’Association devait faire c’était de maintenir un service d’information. Pourquoi tout d’un coup, ça n’existe plus? »

Plusieurs manifestants étaient présents devant l'édifice Hooper. (Jean Roy/La Tribune)

L’ALS accusée d’une « démarche malhonnête »

Selon Mario Mercier de l’ALS, également présent au rassemblement de jeudi, la clientèle qui appelle en ce moment et ne peut pas obtenir de service se sent laissée à eux-mêmes. « Les gens, ils sont outrés. Ils se demandent où ils vont se référer. On a vu des gens qui ont appelé à Drummondville. Les gens essayent de rejoindre le service d’information du tribunal sans succès. »

« La réaction des gens qu’on a depuis plusieurs jours, c’est incroyable. Ils se retrouvent démunis. » — Normand Couture

« On se rend compte que la Ville ne nous prenait pas vraiment au sérieux, juge M. Mercier. On avait dit en assemblée générale que, si la subvention était coupée, au premier janvier, on arrêtait le service. Je me suis fait appeler par quelqu’un de la mairie hier et il disait qu’on était malhonnête. Que notre démarche de demander aux gens d’appeler la Ville, c’était une démarche malhonnête. »

En novembre, lorsque la coupure devenait une possibilité, Mario Mercier s’attendait à « une catastrophe » en janvier. Il avait signalé l’intention de l’ALS de diriger toutes les personnes qui ne peuvent pas obtenir leur service à la Ville. « On va leur dire de protester », avait-il affirmé.

Maintenant en janvier, en pleine période d’éviction et de renouvellement de baux, M. Mercier estime que la situation était « prévisible ».

« Si la Ville met une priorité au logement, il faut s’assurer qu’un service comme celui de l’Association des locataires. Autrement, c’est de la frime. C’est bon pour l’image publique. » — Mario Mercier

« Vous savez, le logement, c’est un besoin essentiel, réitère de son côté M. Couture. Quand tu as un problème avec un de tes trois besoins essentiels, tu tombes dans une crise. »

Normand Couture espère toujours un changement de décision à la Ville. (Jean Roy/La Tribune)

Préparation d’un plan d’action

Le 27 janvier prochain, l’ALS prévoit d’ailleurs organiser une rencontre pour établir leur prochaine étape. « On invite un maximum de personnes à venir participer. On va se doter d’un plan d’action pour les actions que nous allons faire dans les prochaines semaines », commente Normand Couture tout en indiquant que l’ordre du jour est encore à déterminer.

« On a peur que la Ville ne revienne pas sur sa décision, déclare Mario Mercier sur le plan d’action à venir. Pour contrer ça, on veut leur expliquer et leur montrer [à la Ville] qu’on va être présents de façon permanente sur ces questions-là. »

M. Couture garde toutefois un espoir que les élus changeront d’idée. « On sent que toute la communauté sherbrookoise est en arrière de nous autres. Il y a des élus qui commencent à dire que ce n’était pas la meilleure des idées. En continuant à faire des pressions, on pense qu’il pourrait y avoir une ouverture. »

« Depuis 2002, il y a eu trois administrations qui ont passé. Il n’y en a jamais une d’elles qui a même pensé de remettre en question ce partenariat [entre l’ALS et Sherbrooke] », rappelle-t-il.