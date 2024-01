Relâche et Jeux du Québec : un combo gagnant pour Sherbrooke

Le fait que l’événement se déroule pendant la relâche est un « gros avantage », fait-elle valoir.

L’organisation des Jeux du Québec s’attend pour sa part à 15 000 visiteurs de l’extérieur de Sherbrooke, incluant les parents. Cette donnée ne tient pas compte des 3000 athlètes attendus.

À moins de deux mois des Jeux, Destination Sherbrooke est à pied d’œuvre pour accueillir les visiteurs. L’équipe prépare notamment un guide d’accueil contenant des idées d’activités à faire qui sera remis aux bénévoles. « On commence l’année en sollicitant les partenaires pour voir s’ils ont des initiatives spéciales… » fait-elle valoir également.

Les compétitions se tiendront aux quatre coins de la ville et quelque 3000 athlètes sont attendus, sans compter les officiels et les entraîneurs.

Sophie Leduc et Rose Leduc sont les gagnantes du concours ayant permis de trouver le nouveau nom de la mascotte des Jeux du Québec - Sherbrooke 2024. (Fournie)

Comme plusieurs qualifications doivent encore se tenir, les hébergements n’affichent pas encore complet, note la coordonnatrice. Celles-ci se tiennent jusqu’au début février.

«Ça commence lentement à réserver […] On sait que ça va attirer les familles, que les parents, les grands-parents vont venir voir leurs enfants et petits-enfants performer. On sait aussi que comme ça tombe pendant la relâche, ça peut être une petite escapade familiale pour la famille.»

Destination Sherbrooke s’attend néanmoins à ce que les besoins d’hébergement débordent dans les villes environnantes, comme Magog.

L’organisation des Jeux du Québec à Sherbrooke a elle-même fait des réservations pour ses propres besoins, notamment au Delta, entre autres pour les officiels et les représentants de Sports Québec. L’endroit lui sert également de centrale.

Destination Sherbrooke n’a pour le moment pas d’estimation des retombées financières. Amélie Boissonneau rappelle que les jeunes athlètes doivent dormir dans des écoles.

«C’est une belle carte de visite. Ça va peut-être donner le goût aux gens de revenir pour faire connaître ce que l’on a à offrir.»

L’organisation des Jeux du Québec estime que ce sont 21 millions d’investissements qui vont avoir été faits grâce à la tenue de cet événement, dont 7 millions en dépenses touristiques.

En outre, une étude des retombées économiques est en cours de réalisation. Elle sera faite à la fois pour Sherbrooke et Trois-Rivières, la 59e édition de la Finale des Jeux étant prévue à l’été 2025.

Le groupe Bleu Jeans Bleu participera aux cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux du Québec les 1er et 9 mars au Palais des sports Léopold-Drolet. Ci-dessus, Mathieu Lafontaine (Claude Cobra) de Bleu Jeans Bleu. (Maxime Picard, archives La Tribune/Archives La Tribune)

Rappelons que les jeunes athlètes sont âgés de 12 à 17 ans et proviennent des quatre coins de la province. Sherbrooke a été l’hôte des Jeux d’été en 1977 et 1995; il s’agit de la toute première finale hivernale en sol sherbrookois.

Plusieurs événements sont prévus au cours de cette semaine, dont les cérémonies d’ouverture et de clôture les 1er et 9 mars, de même qu’un spectacle-bénéfice le 6 mars au Palais des sports Léopold-Drolet, soit le Méga party rock de P-A Méthot. Le carnaval de Sherbrooke se tiendra également du 1er au 3 mars au parc Jacques-Cartier.