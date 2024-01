La STS veut vous récompenser pour vos déplacements durables

L’application Shergo, qui achève sa deuxième période de tests actuellement, permettra aux Sherbrookois d’enregistrer leurs déplacements durables entre leur domicile et leur lieu de travail ou d’études à l’aide de leur téléphone. Selon la distance et la nature du déplacement, l’utilisateur accumulera des points, qu’il pourra par la suite échanger contre une récompense chez un commerce local participant. Les moyens de transport acceptés comprennent notamment la marche, le vélo, l’autobus et le covoiturage.

Quatre points par kilomètre parcouru sont accordés pour la marche ou le vélo, tandis que trois points par kilomètres sont comptabilisés pour le covoiturage et le transport collectif. Dans tous les cas, un maximum de 25 points par déplacement peut être gagné. la valeur des offres en points sera déterminée en fonction du type et de l’intérêt des participants, précise-t-on du côté de la STS.

L'interface de l'application Shergo (Société de transport de Sherbrooke/Capture d'écran)

Projet de 300 000 $

Comme l’explique la porte-parole de la STS, Jade Giroux Larkin, il s’agit d’un projet-pilote de programme d’incitation et de fidélisation à la mobilité durable de deux ans et dont les démarches ont débuté en 2023. Celui-ci a été rendu possible grâce à une subvention de 149 300 $ du Fonds municipal vert, un programme de la Fédération des municipalités du Canada subventionné par le gouvernement fédéral.

Au total, le projet représente 300 000 $ d’investissements. Un certain montant sera ensuite à prévoir du budget de la STS pour le maintien du programme si celui-ci s’avère concluant.

Participation souhaitée des commerçants

Pour le moment, une vingtaine de commerces sont inclus dans la liste de récompenses possibles. Si un budget a permis l’achat d’un premier lot de chèques-cadeaux, la STS espère cependant qu’elle réussira à séduire suffisamment les commerçants de la ville pour obtenir leur participation. «Dans les prochaines semaines, les commerçants seront approchés pour participer au programme en vue du lancement grand public. L’initiative vise ainsi à encourager les commerçants sherbrookois. On veut que le commerçant offre des rabais pour la phase grand public. On est vraiment à travailler ce modèle d’affaires là», note Mme Giroux Larkin

Après le peaufinage de l’algorithme de détection des modes de transport, le volet commercial représente ainsi l’un des grands défis de ce projet.

«Il faut approcher les commerçants et les faire embarquer dans notre projet. Et dans ce même volet commercial, il y a le côté logistique. C’est quoi la demande par rapport au niveau d’offre qu’on a ? Il faut toujours en avoir assez, et il faut acheminer ces récompenses-là aussi. Il fallait évaluer toutes les ressources dont on avait besoin pour pouvoir faire un lancement grand public.»

Le verdict ? «Les tests sont prometteurs. L’algorithme s’est beaucoup perfectionné, on a travaillé avec le fournisseur et on a vraiment vu une différence entre nos premiers tests de cet été et la phase actuelle», se réjouit Mme Giroux Larkin, qui se permet d’envisager bientôt un lancement grand public. Déjà, des panélistes ont en effet pu installer la version bêta de l’application, profiter des récompenses et faire parvenir leurs commentaires à l’organisme et aux développeurs.

La porte-parole précise aussi qu’une méthode d’accès aux récompenses à même l’application numérique est visée, puisque le modèle comprend actuellement l’envoi par la poste de cartes-cadeaux physiques. «Pour le moment, c’est difficile de gérer un grand volume, dit-elle. Ce qu’on voudrait, c’est que le client se présente chez le commerçant avec une preuve sur son téléphone.»