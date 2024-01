La Clé d’Or renaît de ses cendres

Maryah et Martin Bouffard sont les nouveaux propriétaires de la Clé d'Or. (Jean Roy/La Tribune)

La Clé d’Or est cette résidence qui a fermé ses portes en avril suivant la révocation du certificat de conformité de son propriétaire, Claude Jacques, par le CIUSSS de l’Estrie-CHUS. Le CIUSSS disait détenir des «motifs raisonnables de croire que l’exploitant de cette résidence s’adonne à des pratiques ou tolère une situation qui constituent un danger pour la santé ou la sécurité de ces personnes».

Si, à l’époque, le propriétaire et des proches de résidents déploraient le caractère «inhumain» de la fermeture, La Tribune a révélé en mai qu’il existait un historique de manquements et de non-collaboration avec la CIUSSS de la part de M. Jacques grâce à des documents obtenus en accès à l’information.

Tout ça est chose du passé, assure M. Bouffard. Lui-même employé du réseau public comme préposé aux bénéficiaires au CHSLD de Valcourt, il assure vouloir garder une bonne collaboration avec le CIUSSS de l’Estrie-CHUS.

«C’est vraiment important pour une résidence privée pour aînés d’être main dans la main avec le réseau public. Ça rend les choses plus faciles», remarque-t-il.

Malgré ce détachement qu’il veut marquer avec l’ancienne administration, Martin Bouffard souhaite tout de même garder la vocation de l’ancienne Clé d’Or, qui hébergeait des personnes vivant avec des troubles cognitifs, l’alzheimer ou une perte d’autonomie.

«Je me suis découvert une passion à aider ces gens-là. En travaillant comme préposé aux bénéficiaires, je me suis rendu compte que j’aimais ça», explique simplement M. Bouffard

«Au départ, poursuit-il, je pensais que je gérerais ça assis dans un bureau, mais je découvre que j’ai une passion pour le contact humain avec les personnes âgées ou en perte d’autonomie cognitive.»

S’entraider

La nouvelle de l’ouverture de la Maison Marie-Jeanne, d’abord rapportée par Ici Estrie, arrive au même moment où près d’une centaine d’aînés composent avec la fin de l’octroi de soins et services à la résidence Le Monastère, sise littéralement de l’autre côté de la rue, en face de l’ancienne Clé d’Or.

Du fait de cette proximité, Martin Bouffard indique que plusieurs locataires du Monastère l’ont contacté pour avoir une place dans son établissement. Bonne nouvelle : M. Bouffard confirme que les 18 places de son établissement serviront à accueillir des gens du Monastère.

«On pense même offrir des services à domicile. C’est possible qu’on puisse traverser la rue et offrir des services aux gens qui vont nous engager pour faire ça. Ils pourraient rester au Monastère, sans avoir à se déplacer. On est en train de créer ça.» — Martin Bouffard

Tout cela est rendu possible, explique M. Bouffard, par le fait qu’il a réussi à se composer une équipe complète de travailleurs, chose rare pour une résidence privée pour aînés en ces temps de pénurie de main-d’œuvre. Sa fille ambulancière et lui pourront même conserver leur emploi, en plus d’acquitter certaines tâches à la résidence.

«C’est petit et c’est familial, donc ça va bien. Si la résidence est plus grosse, ça devient plus difficile de pourvoir tous les postes nécessaires», note-t-il.

La date d’ouverture projetée de la Maison Marie-Jeanne, nommée en l’honneur de la grand-mère de Martin Bouffard, est le 1er février.