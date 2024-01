Une truite de plus de 10 livres pêchée au centre-ville de Sherbrooke

Véritable passionné, il ne compte pas les heures qu’il passe à pêcher. Quelques jours avant Noël, il a attrapé ce qu’il considère être un véritable trophée. «J’y ai été le matin très tôt. Je suis arrivée dans le secteur Abénakis, il faisait encore noir, juste avant le lever du soleil. J’ai commencé ma session de pêche juste un peu plus haut et je suis descendu jusqu’au nouveau pont des Grandes-Fourches.»

«Ce matin-là, quand je suis arrivé, j’étais sous le pont de train, puis j’ai aperçu un énorme banc de petits ménés. [...] Il y avait plusieurs oiseaux et canards qui mangeaient d’ailleurs. Ç'a vraiment attiré mon attention », explique-t-il.

Une quinzaine de lancés ont été nécessaires pour que M. Beauchemin capture la truite brune. « La truite brune est considérée comme l’une des espèces les plus méfiantes à pêcher. J’ai réussi à capturer le mâle qui est encore plus difficile à capturer. Il a un gros croc où la bouche. C’est vraiment un trophée de pêche. C’est l’une de mes plus belles prises des 15 dernières années. »

Même si le poisson était imposant, le combat pour le sortir de l’eau n’a pas été difficile, raconte Nicolas Beauchemin. «Ça n’a pas été long. Plutôt décevant comme combat. C’est probablement parce que ce matin-là, il faisait vraiment froid [...] ou encore le poisson venait de manger énormément et il était amorphe. Le combat n’était pas représentatif de la taille du poisson malheureusement.»

«Cette grosse truite brune est le rêve de tout pêcheur.» — Nicolas Beauchemin

La couleur dorée de la truite brune était «incroyable» selon le pêcheur. «C’est l’une des espèces les plus convoitées des pêcheurs», estime-t-il. M. Beauchemin a remis la truite à l’eau afin d’aider à la conservation de l’espèce.

Nicolas Beauchemin a plusieurs gros poissons à sa fiche. Il a notamment déjà pêché un Maskinongé de 35 livres, quatre dorés de plus de 10 livres et une truite arc-en-ciel de plus de 10 livres.

Le pêcheur urbain Nicolas Beauchemin a pêché plusieurs poissons de taille imposante. (Nicolas Beauchemin)

Le potentiel du centre-ville de Sherbrooke

Le centre-ville de Sherbrooke a un haut potentiel pour la pêche selon lui. M. Beauchemin considère l’endroit comme un véritable «sac à surprises».

Une panoplie d’espèces et de poissons peuvent être retrouvés dans les eaux du centre-ville. «On ne sait jamais ce qui va mordre à notre leurre et quelle sera la taille. C’est vraiment un endroit de prédilection. Dans la jonction de la rivière Magog et de la Saint-François, c’est incroyable à quel point on a des possibilités de sortir des monstres. En raison des affluents, tout se retrouve là.»

Le réseau de cours d’eau en Estrie offre plusieurs possibilités aux pêcheurs, explique-t-il. «Le lac Memphrémagog nous apporte de gros poissons. Le Grand Lac Saint-François nous apporte d’autres sortes d’espèces. Il y a aussi le lac Massawippi, note-t-il. Ça peut se retrouver tout à cet endroit [centre-ville de Sherbrooke]. C’est vraiment un privilège de pouvoir pêcher dans ce secteur au centre-ville de Sherbrooke qui est très accessible.»

Le confluent des rivières Magog et Saint-François est un endroit de prédilection pour la pêche en Estrie selon Nicolas Beauchemin. (Jean Roy/Archives La Tribune)

Celui qui a commencé à pêcher dès l’âge d’environ six ans a voyagé à de nombreux endroits pour pratiquer son passe-temps. Il a travaillé dans des pourvoiries comme guide de chasse et pêche professionnel. Il est d’avis que Sherbrooke n’a rien à envier aux autres régions.

«Je trouve que Sherbrooke est un paradis de pêche. Si on met du temps et qu’on étudie un petit peu, il y a des possibilités immenses de poissons ’’trophées‘’».

M. Beauchemin pratique désormais la pêche de loisir. Le respect de la règlementation est essentiel à ses yeux. «C’est important de vérifier comme il le faut sur le site du ministère de la Faune pour savoir si on a le droit de pêcher et de vérifier les différents règlements.»

Il souhaite maintenant réussir à pêcher une ouananiche de taille imposante à Sherbrooke. «Il y en a beaucoup dans le lac Memphrémagog donc tout est possible.»