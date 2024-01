Stationnement sur Conseil : les cyclistes contre-attaquent

Deux d’entre eux, Phillipe Langlois et Noémie Darveau, de Fleurimont, ont insisté sur la nécessité de maintenir la continuité de cet axe cyclable jugé « essentiel », notamment pour relier l’est au centre-ville.

« Il est de première importance de protéger ce lien cyclable et de l’améliorer. Non l’inverse », a soumis M. Langlois lors de la période de questions. La piste sur du Conseil est en effet la seule du réseau cyclable à relier directement d’ouest en est le pont Aylmer au centre-ville à la rue Galt Est et au chemin Galvin dans Fleurimont.

Phillipe Langlois et Noémie Darveau lors de leur passage au conseil municipal de Sherbrooke en décembre. (Archives La Tribune)

« Ce n’est pas vrai qu’on est socialement isolé parce que nos visiteurs doivent marcher quelques minutes », a aussi fait valoir Noémie Darveau. Elle faisait ainsi référence aux critiques exprimées par les résidents, dont plusieurs sont des personnes âgées qui reçoivent de la visite ou des services de santé à domicile.

Ce n’est toutefois rien d’insurmontable, selon Mme Darveau « en particulier dans les villes avec une bonne densité » et dans les rues qui partagent les usages commercial et résidentiel. Comme solution, elle proposait l’instauration de zones de stationnement de courte durée dans les rues adjacentes.

Qualifiant « d’inconcevable » cette interdiction de stationnement sur Conseil, les résidents demandaient plutôt son retrait lors de leur passage à l’arrondissement de Fleurimont en novembre.

Piste cyclable sur la rue du Conseil. (Jean Roy/La Tribune)

Près du centre culturel le Parvis, environ à l’angle de la 15e Avenue, l’enjeu n’est pas lié au projet pilote de déneigement hivernal des pistes cyclables adopté cet automne au conseil malgré une certaine opposition.

« On n’est même pas rendu à l’étape de déneiger la piste cyclable », a mis en lumière la conseillère du secteur, Laure Letarte-Lavoie. L’objectif est simplement que la piste soit utilisable en hiver lorsqu’il y a peu ou pas de précipitations, sans que des voitures s’y trouvent.

C’est d’ailleurs Mme Letarte-Lavoie qui a répondu aux cyclistes lors de la période de questions. Sans surprise, elle a réitéré qu’elle était « personnellement en faveur » de cette interdiction et qu’il fallait « laisser vivre la mesure » avant de revenir en arrière. Elle a tout de même informé que l’ensemble du conseil « se repositionnera là-dessus ».