L’ouverture des écoles sherbrookoises pendant la relâche est peu probable

Questionné à savoir si selon lui, il sera nécessaire d’ouvrir des écoles durant la relâche afin de tenir des activités de rattrapage, Sylvain Racette a mentionné qu’il serait étonné tout en laissant une porte ouverte à cette éventualité. «On va voir. Ça m’étonnerait. [...] Le ministre parlait de resserrer le bris d’horaire au secondaire en fin d’année pour compresser les examens. Ça va permettre de venir récupérer quelques jours. Nous, on va donner des directives aux écoles pour qu’elles reconsidèrent toutes les activités qui sont plus périphériques à l’enseignement.»

Sylvain Racette (Maxime Picard/La Tribune)

Le plan de rattrapage présenté par le ministre Drainville prévoit que les écoles pourront ouvrir leur porte pendant la semaine de relâche. Les activités seront organisées sur une base volontaire et assorties d’une rémunération additionnelle.

L’ouverture d’une école durant la relâche pourrait apporter son lot de défis. «Si on décidait d’ouvrir une école dans la semaine de relâche, ce n’est pas évident pour le transport scolaire. Souvent, les élèves qui en ont besoin ce n’est pas facile d’aller les chercher surtout si l’école est loin de chez eux. Certaines familles ont déjà pris des engagements durant la semaine de relâche. Si on pèse le pour et le contre [...] en ce moment, on n’est pas convaincu que c’est la meilleure option [d’ouvrir les écoles durant la relâche], mais c’est sûr que tout sera regardé en considération la réalité de chacune des écoles», ajoute-t-il.

Sans diminuer les impacts de la grève sur les élèves de Sherbrooke, il mentionne que la réflexion concernant le rattrapage sera différente comparativement aux écoles où le syndicat est la Fédération autonome de l’enseignement (FAE). La FAE a été en grève générale illimitée durant 22 jours. «Au final, on a manqué huit jours et demi, dont une qui était une journée pédagogique. Nos élèves ont manqué sept jours et demi. Je ne minimise pas ça. Il y a des élèves vulnérables pour qui manquer sept jours et demi sur une année, c’est quand même important.»

Le plan de rattrapage a été bien accueilli par la direction générale du CSSRS.

«C’est très intéressant. Ça nous donne quand même assez de marge de manœuvre pour pouvoir mettre en place les mesures qui vont aider les élèves.» — Sylvain Racette

Le dépistage et le suivi des élèves vulnérables sont déjà entamés, note M. Racette. «On va voir la hauteur des investissements, mais ça va permettre aux écoles de mettre en place d’augmenter les moyens en place pour terminer l’année scolaire et aider les élèves qui en ont besoin.»

Le plan de rattrapage prévoit des cours d’été gratuit pour les élèves de quatrième et cinquième secondaire dans les matières pour lesquelles des épreuves sont imposées. Le CSSRS évalue actuellement les impacts de cette mesure sur l’école Le Goéland, explique M. Racette.

Un plan accueilli positivement à des Sommets

Le Centre de services scolaire des Sommets accueille également positivement ce plan de rattrapage. La répartition du financement et certains encadrements restent à être déterminés, indique-t-on.

«Nous devons d’abord analyser les besoins avec nos équipes-écoles. À la suite de cette étape, nous pourrons déterminer les mesures à mettre en place dans nos différents milieux et serons alors en mesure de les communiquer.»