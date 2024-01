Déneigement: les chenillettes sous pression à Sherbrooke

Dans une discussion post mortem tenue un peu plus tard en décembre dans les arrondissements, la directrice du service de l’entretien et de la voirie de la Ville, Nathalie Bourgeois, a en effet exposé la situation précaire dans laquelle ses équipes doivent travailler.

La Ville possède 21 chenillettes pour effectuer 19 circuits de déneigement sur les trottoirs et les pistes cyclables, sauf que 4 des véhicules étaient hors service, ramenant ainsi le nombre à 17, selon Mme Bourgeois. Lorsqu’une opération d’enlèvement de la neige doit se dérouler en simultané, il manque encore plus de véhicules.

«Nos chenillettes, on les surutilise», a-t-elle résumé. En théorie, le service peut être livré, mais si un bris d’équipement survient, cette situation entraîne des délais supplémentaires pour desservir les trottoirs les moins priorisés, a-t-elle expliqué. Il faudrait «minimalement» se doter de deux nouvelles chenillettes à Sherbrooke, selon Nathalie Bourgeois, des véhicules évalués à 225 000 $ chacun.

L’impact des pistes cyclables?

Avec l’ajout convenu par le conseil cet automne pour déneiger davantage de kilomètres de pistes cyclables, en bonne partie dans le réseau entourant le parc Jacques-Cartier, ce sont les trottoirs de «niveau T3» qui pourraient prendre plus de temps à être ouverts au cours de l’hiver, ont aussi reconnu les employés présents, encore là dépendamment des bris à survenir.

Vous pouvez consulter ici la carte indiquant les priorités de déneigement par rue à Sherbrooke.

La décision contestée par certains élus indépendants implique une dépense de 436 000 $ pour l’hiver, principalement en main-d’œuvre. Une équipe dédiée au déneigement du réseau cyclable hivernal défini par la Ville est en effet en poste dès 4h du matin au lieu de 7h auparavant.

Une chenillette en opération lors d'une précédente tempête du côté de Granby. (ALAIN DION)

L’expérience du projet pilote 2023-2024 doit servir pour élaborer la prochaine politique de viabilité hivernale 2025.

Un contremaître supplémentaire est aussi en poste cet hiver pour coordonner les opérations, selon le chef de la division de la voirie, Carlo Cazzaro.

Insatisfaction au début de l’hiver

Quelques élus municipaux avaient rapporté dernièrement des commentaires de citoyens insatisfaits du déneigement, notamment durant les chutes de neige survenues trois lundis de suite au début de l’hiver. Depuis ce temps, il est toutefois difficile de se plaindre puisqu’il n’a à peu près pas neigé. Mme Bourgeois aura en effet été servie jusqu’ici alors qu’elle souhaitait avant les Fêtes «pas trop de tempêtes» à venir. En ce début janvier, la neige tente toutefois de faire son retour et l’hiver est loin d’être derrière nous.

Du côté de l’arrondissement de Fleurimont, la conseillère Danielle Berthold a toutefois insisté pour que la priorité des trottoirs dans les corridors scolaires, comme sur Galvin et Chalumeau, soit respectée, rapportant des retards durant les premières bordées de l’année. « S’il faut qu’un enfant tombe... on est dans le trouble là. [...] Ce n’est pas normal », a-t-elle exprimé.

Sherbrooke a connu très peu de précipitations neigeuses dans les dernières semaines. (Jean Roy/La Tribune)

À l’arrondissement des Nations, les élus Fernanda Luz et Marc Denault ont soulevé que les attentes de la population sont de plus en plus élevées envers les services rendus. Plusieurs signalements concernent les bancs de neige que doivent traverser les piétons aux intersections et aux arrêts de bus, a précisé Mme Luz.

C’est malheureusement normal, du moins pendant un certain moment, a expliqué aux élus le chef de la section des opérations à la voirie, Francis Gagnon. «Quand on est en pleine précipitation, on demande à nos gars de faire du kilomètre [en déblayant]», a-t-il informé. «C’est sûr que dans la journée, il va y en avoir des murs. En pleine tempête, ça va toujours être difficile de coordonner tout ça», a-t-il reconnu en parlant des séquences de déneigement entre les plus gros véhicules et les plus petits.

«À minuit, on sort et là c’est vraiment séquencé», assure M. Gagnon. Si un problème est constaté le lendemain, il recommande alors aux citoyens de le signaler au 819-821-5858, par une requête en ligne ou via le nouveau portail monSherbrooke.ca